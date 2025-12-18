Judicial
Exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla fueron enviados a la cárcel. Esta es la decisión del Tribunal Superior de Bogotá
Los dos exministros de Estado fueron señalados por la Fiscalía General de haber participado en el desvío de millonarios contratos en la UNGRD y el Invías para “comprar” a un grupo de congresistas.
18 de diciembre de 2025, 5:38 p. m.
Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Foto: SEMANA
