Caso Valentina Trespalacios | La traductora presentó la renuncia al caso y el supuesto homicida John Poulos también pidió su cambio. Se aplaza la audiencia

Accidentada, así inició la audiencia contra el ciudadano estadounidenese John Poulos, acusado del homicidio de la joven DJ Valentina Trespalacios, a quien habría estrangulado en un apartamento en el norte de Bogotá y arrojado su cuerpo en la localidad de Fontibón, cerca al aeropuerto ElDorado. Hoy, al inicio de esta diligencia judicial, la traductora Martha Lucía Morales anunció que no continuará con su trabajo.

John Poulos y traductora - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

El motivo fue la avalancha de críticas y burlas que se dieron en medio de este caso que ha atrapado la atención de los ciudadanos que incluso han seguido las audiencias en directo. En ese contexto, la traducción de Martha Lucía Morales fue cuestionada al punto de terminar presentando la renuncia al caso.

En la carta enviada al despacho judicial, la traductora presentó su renuncia de manera irrevocable por considerar que su labor podría afectar la decisión que se tome contra el ciudadano estadounidense.

“Señor juez de manera respetuosa debo solicitarle que de manera prudente sea usted el que valore la situación presentada en el caso concreto ya que, si bien es cierto pertenezco a la lista oficial de traductores del Consejo Superior de la Judicatura, no es menos cierto que si mi labor tiene incidencia en las decisiones que en Derecho corresponden deba tomar su despacho prefiero renunciar de manera irrevocable al cargo al fin que se garantice el debido proceso del señor John Nelson Poulos”, señala la decisión que le entregó la traductora Morales al juez.

Durante la diligencia, el juez, en principio, no había aceptado la decisión de la traductora Morales, para garantizar los derechos del procesado John Poulos. Sin embargo, fue el mismo acusado por el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios quien solicitó este cambio, por lo que la audiencia fue aplazada para mañana a las 9 de la mañana.

Y no se trató la única renuncia, lo mismo hizo, minutos antes, Martín Emilio Riascos, el abogado de Poulos, quien presentó el mismo argumento ante el juez, dijo que desde que tomó el caso no ha parado de recibir este tipo de amenazas por vía telefónica y por redes sociales.

Twitter @arleysanchezp - Foto: Twitter @arleysanchezp

Pese a que en las audiencias celebradas tanto el jueves como el viernes pidió medidas de protección y seguridad para su cliente para que se le protegieran sus derechos procesales, “la Judicatura no pensó en todos los problemas que esto me estaba acarreando a mí”. El profesional del Derecho manifestó la necesidad de que estos casos mediáticos sean privados para proteger la integridad de todos los sujetos procesales.

En su intervención el abogado señaló que va a poner la respectiva denuncia pese a que sabe lo que puede ocurrir. “Como sé que el mundo entero me está escuchando, tengo que decir que no es la primera vez que me amenazan y cuando se coloca ante el centro de servicios una denuncia por amenaza, la respuesta del fiscal es que solamente proceden a investigar denuncias de grupos armados al margen ley y de estructuras delincuenciales organizadas le hagan directamente. Es decir, pese a que voy a poner en conocimiento estas denuncias, solicito que no se quede solamente en un archivo”.

Igualmente, advirtió que esto no puede ser calificado como una maniobra dilatoria puesto que desde el pasado viernes se presentó el empalme con un nuevo abogado para que lo defienda en esta etapa final.

Foto: Facebook / mariasilvana00 - Foto: Foto: Facebook / mariasilvana00

Frente a esto, la Defensoría del Pueblo le nombró un abogado de oficio para que lo represente en la audiencia de este martes, en la cual la Fiscalía General pedirá una medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra.

Poulos reclamó que no ha podido acceder a un abogado de su confianza puesto que no cuenta con un intérprete. “Esto ha tenido un detrimento en su caso, no ha tenido sus derechos”.