Valentina Trespalacios | “Mi hija le dijo (a John Poulus) que sí estaba loco”: el testimonio de la mamá de la DJ ante la Fiscalía

El dolor de Laura Hidalgo por la muerte de su hija es quizás igual de grande que el deseo de justicia. La mujer ha narrado ante los medios cómo vivió su hija la relación con John Poulus, un estadounidense que conoció por Instagram.

SEMANA conoció el testimonio que ella rindió ante la Fiscalía. “La última vez que hablé con ella fue el 21 en la noche”, señala la mujer a los investigadores. Aseguró que el 20 de enero ambos se habían ido a vivir juntos. “Él se quería venir a vivir con ella para hacer una familia y todo”, agregó. La mujer no sabía detalles de dónde irían a vivir ni cómo era la mudanza. Y apenas horas después “me enteré de la muerte de mi hija”.

Valentina Trespalacios fue asesinada en Bogotá. - Foto: Facebook

La mamá de Valentina cuenta que ellos se conocieron por Internet pero que “ella no quería una relación estable”. Después de un tiempo comenzaron a hablar cada vez más hasta que decidieron conocerse. El viaje se hizo a México en mayo pasado.

Laura relata que tras ese viaje comenzaron los problemas. Valentina tuvo un evento de DJ que despertó los celos de John. Él mismo le dijo que había contratado un investigador privado para que la siguiera. Todo había sucedido porque un amigo le tocó una pierna. “Mi hija le dijo que si estaba loco, que le pasaba, y por eso dejó de hablarle y lo bloqueó”.

La mujer contó que luego se hablaron y se perdonaron.

En diálogo con SEMANA, la mamá de Valentina contó más detalles de la relación de su hija con Poulus. “Tengo la peor opinión de esa persona, ya que mi hija apareció muerta luego de estar con él unas horas antes. Él es un hombre malo, sin corazón. Solo espero que se haga justicia. No sé nada de él porque nos bloqueó de las redes sociales, luego de que salió la noticia. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño”, precisó inicialmente.

Hidalgo, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para suplicarle públicamente al estadounidense que se entregue a las autoridades y responda por lo que le hizo a la reconocida DJ.

“¿Dime por qué la tiraste a ese basurero horrible? Yo te entregué a mi hija. Donde quiera que estés, si tienes un poco de humanidad, te pido que te entregues para que aclares por qué la mataste. No puedes tener la conciencia tranquila”, agregó la mujer, visiblemente afectada.

Además, enfatizó: “No puedo creer que puedas seguir viviendo como si nada. Le quitaste la vida de una manera horrible y escalofriante a una mujer hermosa. Deseo que se haga justicia y que el Gobierno nacional me ayude a esclarecer este caso. No es justo que un extranjero venga a ilusionar a una niña colombiana y termine de esta manera. Ojalá este caso no quede impune”. La audiencia continua este martes.

“El tipo le mandaba dinero todas las semanas”

Los amigos de Valentina Trespalacios aún no salen del asombro. La historia de la muerte de la joven DJ los ha estremecido y por eso, muchos han acudido a las autoridades a dar su versión de los hechos y relatar lo que alcanzaron a conocer de John Poulus. Una de ellas es Laura*. La joven relató cómo se enteró por una llamada que el cuerpo había sido encontrado en un basurero.

La DJ vivió un horror antes de su muerte. El fiscal aseguró que habría sido abusada sexualmente. - Foto: SEMANA

La última vez que había hablado con Valentina había sido por una videollamada que duró unos 23 minutos. Como ella no hablaba inglés, apenas saludó a John con gestos. De la relación entre ambos, Laura cuenta que solo supo que se conocieron por internet hace más de un año. Pero que, en persona, se vieron en México. “Entonces el tipo le mandaba dinero todas las semanas por una empresa que se llama Money Gram. Ahí empezó la relación de ellos”, dice.

Valentina Trespalacios, DJ asesinada en Bogotá. - Foto: Facebook

Poulus le decía a Valentina que estaba divorciado y que estaba buscando una nueva pareja. En septiembre del año pasado, Poulus fue a Bogotá. Y Laura compartió con ellos. Estuvieron al menos seis días juntos. “Yo veía la relación de ellos muy bien. Muy normal”, dice la joven.

Laura narra el momento que habría desatado los celos enfermizos de Poulos. El hombre le había girado 1.000 dólares, pero ella los habría utilizado para irse a un viaje a Aruba con el que la amiga denomina como su “amante”, un joven de nombre Santiago.

Desde ahí, John se volvió un tipo celoso, que vivía constantemente revisando las redes sociales de Valentina y siguiendo el rastro de sus amigos. Laura asegura que el mismo Poulus fue quien le dijo que había contratado un investigador privado para seguirla. Asegura que se dieron cuenta un día que fueron a un evento de música electrónica.

El testimonio de Laura es una de las pruebas que tiene la fiscalía en el caso. La audiencia de legalización de captura se reanuda este martes.

*El nombre fue cambiado para proteger la identidad de la joven.

El último adiós a Valentina Trespalacios. - Foto: Redes sociales / Foto suministrada a SEMANA

Lo que viene contra John Poulos

Argumentando que representa un peligro para la sociedad y existe un constante riesgo de fuga, la Fiscalía General le solicitará al juez 59 de control de garantías de Bogotá que cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario al ciudadano estadounidense John Poulos. El extranjero es el principal sospechoso del crimen de la DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la madrugada del pasado 23 de enero en la localidad de Fontibón en el occidente de la capital de la República.

Valentina Trespalacios murió violentamente. - Foto: Facebook

Para la Fiscalía General, la medida de aseguramiento en necesaria, puesto que ya en una oportunidad el hombre de 35 años de edad intentó evitar el actuar de la justicia colombiana, ocultando elementos materiales probatorios y saliendo, sin justificación alguna, del país, borrando todas sus redes sociales.

El ciudadano estadounidense, quien se encuentra actualmente en un calabozo del búnker de la Fiscalía General, ha pedido protección alegando que se siente amenazado desde su llegada a Colombia. Por medio de su abogado de confianza, ha señalado que sus derechos procesales han sido vulnerados desde que se le pusieron las esposas en el aeropuerto militar de Catam.

DOMINGO 22 DE ENERO, 10:00 A. M. El presunto homicida sale del apartamento con el carrito de mercado y una maleta. De acuerdo con la investigación, ahí lleva el cuerpo de Valentina Trespalacios. - Foto: suministradas a semana api

En la audiencia del pasado viernes, Poulos se declaró inocente de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Tras la pregunta del juez de control de garantías, el estadounidense aseveró que este pronunciamiento lo había hecho de manera consiente, libre y voluntaria, es decir, que nadie lo había presionado.

Poulos se expone a una condena mínima de 40 años de prisión de ser hallado culpable.

“Deshumanizó a Valentina”

En la imputación de cargos celebrada en la tarde del pasado viernes, la Fiscalía General señaló que John Poulos tenía una “obsesión permanente” con la joven Valentina Trespalacios. El fiscal del caso, Daniel Gómez Acuña, reveló que existen pruebas suficientes para inferir que Poulos llegó al país en la noche del jueves 19 de enero para verse con la DJ, con quien sostenía una relación sentimental desde hace varios meses. Con ella estuvo todo el fin de semana en un apartamento que alquiló en la calle 101 con 21, en el norte de Bogotá, y en varios establecimientos comerciales.

En la noche del domingo 22 de enero, después de tener relaciones sexuales, el hombre –que se caracteriza por una contextura corporal pesada– la golpeó en repetidas oportunidades en la cara y el cuerpo, para posteriormente ahorcarla con sus manos. “Se aprovechó de una situación de inferioridad de la víctima”, pues “aprovechó su condición de hombre para reducirla, agredirla y estrangularla”.

Valentina Trespalacios fue asesinada el pasado 22 de enero y su cuerpo fue abandonado en un contenedor de basura. Tenía 21 años y se dedicaba a la música como DJ. Su pareja, John Poulos, la asesinó y se fue para Panamá. Desde allí fue rápidamente deportado. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Después de verificar que había acabado con su vida, cogió el cuerpo de la joven y lo metió dentro de una maleta. Debido a que la cabeza de la DJ quedó por fuera, la tapó con una manta. Con sangre fría y ningún rastro de arrepentimiento montó la maleta en un carrito de mercado que empujó por todo el pasillo y montó al ascensor para dirigirse al parqueadero.

Posteriormente, se montó a un vehículo que ya había alquilado y estaba en el parqueadero. En la madrugada del lunes se dirigió hasta la localidad de Fontibón, donde arrojó el cuerpo “con la esperanza” de que cayera a un basurero. Con este actuar, deshumanizó por completo a Valentina.

SEMANA conoció los videos que detallan, minuto a minuto, el plan criminal de John Poulos luego de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Autor Anónimo

Para la Fiscalía General, “el actuar de John Nelson Poulos se relaciona con el delito de feminicidio agravado como dolo y en condición de autor”, así como con el cargo de ocultamiento material probatorio.

Celos, acoso y control

En la imputación de cargos, el representante de la Fiscalía General reveló que Poulos concebía a la joven como “su objeto personal” y “por eso la acosaba y controlaba sus acciones y actuaciones”. La evidencia testimonial indica que “controlaba sus amistades personales, vigilaba sus redes personales y hasta contrató a un investigador privado para que la siguiera”.

“Había un ciclo de violencia psicológica que antecedía al crimen, el cual estaba representado en toda la actividad de celos y control sobre la vida social de Valentina”, precisó el fiscal.

John Poulos - Foto: Cortesía de la Fiscalía

Con la violencia que ejerció contra Valentina y la forma como quiso deshacerse del cadáver “afirmó su convicción de que Valentina era una cosa”. Las declaraciones de los familiares, amigos y personas cercanas a la DJ dejaron ver que John Poulos ejercía “acciones de opresión para así tener dominio sobre lo que hacía”.

En más de una oportunidad, los testigos coincidieron en catalogar al ciudadano estadounidense como un “celoso” que ejercía todo tipo de violencia psicológica en contra de la joven.

Desde un primer momento –recalcó el fiscal– Poulos quiso ocultar y eliminar toda la evidencia, para lo cual llevó el cuerpo sin vida de Valentina a este punto estratégico y después quiso botar el teléfono celular de la joven DJ en un basurero ubicado en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.