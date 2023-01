Caso Valentina Trespalacios | Abogado de John Poulos presentó su renuncia; afirma que ha recibido amenazas

El abogado Martín Emilio Riascos presentó su renuncia para seguir representando a John Poulos, el principal sospecho del crimen de la DJ Valentina Trespalacios. En su intervención, manifestó que desde el pasado miércoles 25 de enero empezó a recibir mensajes amenazantes en sus redes sociales y un número extraño de llamadas a su teléfono celular.

Debido a este riesgo, el jurista manifestó que prefiere dar un paso al costado. “De manera personal, en mis redes sociales, por llamadas telefónicas y por todas las vías he recibido amenazas, tanto así que he decidido no contestar mi teléfono ni abrir mensajes de personas desconocidas”.

Pese a que en las audiencias celebradas tanto el jueves como el viernes pidió medidas de protección y seguridad para su cliente para que se le protegieran sus derechos procesales, “la Judicatura no pensó en todos los problema que esto me estaba acarreando a mí”. El profesional del Derecho manifestó la necesidad que estos casos mediáticos sean privadas para proteger la integridad de todos los sujetos procesales.

En su intervención el abogado señaló que va a poner la respectiva denuncia pese a que sabe lo que puede ocurrir. “Como sé que el mundo entero me está escuchando tengo que decir que no es la primera vez que me amenazan y cuando se coloca ante el centro de servicios una denuncia por amenaza la respuesta del fiscal es ‘solamente proceden a investigarse denuncias que grupos armados al margen ley y estructuras delincuenciales organizadas le hagan directamente. Es decir, pese a que voy a poner en conocimiento estas denuncias solicito que no se quede solamente en un archivo”.

Igualmente, advirtió que esto no puede ser calificado como una maniobra dilatoria puesto que desde el pasado viernes se presentó el empalme con un nuevo abogado para que lo defienda en esta etapa final.

Frente a esto, la Defensoría del Pueblo le nombró un abogado de oficio para que lo represente en la audiencia de este martes en la cual la Fiscalía General pedirá una medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra.

Poulos reclamó que no ha podido acceder a un abogado de su confianza puesto que no cuenta con un intérprete. “Esto ha tenido un detrimento en su caso, no ha tenido sus derechos”.