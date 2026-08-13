Alcalde Galán enseñó conmovedor video de las donaciones que Bogotá reunió para Chocó

La respuesta de los habitantes de Bogotá ante la emergencia en el Chocó quedó registrada en un video compartido por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien mostró la cantidad de elementos que han sido reunidos para las comunidades afectadas.

Alcalde Galán hace urgente llamado a Bogotá para ayudar a Chocó: conozca dónde llevar las donaciones

Las imágenes muestran decenas de ayudas almacenadas en el punto dispuesto por la administración distrital para recibir las donaciones.

Galán mostró las ayudas reunidas

En la publicación, el alcalde compartió un recorrido visual por el centro de acopio, donde se observa una gran cantidad de productos entregados por los ciudadanos.

Junto al video, Galán destacó la respuesta de la capital y agradeció a quienes han participado en la campaña.

“Conmovedora la solidaridad de Bogotá. Estas donaciones son todas para el Chocó. Gracias, gracias, gracias”, escribió el mandatario distrital.

Una respuesta que comenzó en el Palacio de los Deportes

El lugar elegido para concentrar los aportes fue el Palacio de los Deportes, habilitado como centro de acopio para facilitar la organización y posterior traslado de los elementos hacia el Chocó.

La convocatoria surgió luego de que desde el departamento se solicitara apoyo para poder canalizar las ayudas provenientes de Bogotá.

La capital habilitó un punto para organizar los aportes destinados a las familias damnificadas. Foto: @UltimaHoraCR / Suministrada a Semana

Entre los artículos que se habían pedido se encuentran agua potable, kits de higiene, elementos para descanso y materiales de construcción, destinados a atender algunas de las necesidades de las familias damnificadas.

Las ayudas serán enviadas al Chocó

La habilitación del centro de acopio busca facilitar que los diferentes aportes puedan ser recibidos y organizados antes de su traslado.

De esta manera, la solidaridad expresada desde Bogotá se convierte en una ayuda concreta para las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

La Alcaldía ha insistido en la importancia de dirigir las donaciones hacia los elementos que realmente están siendo solicitados, con el propósito de que los recursos lleguen de manera organizada a quienes los necesitan.