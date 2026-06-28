El proceso judicial contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsible del feminicidio de Natalia Villalba en Bogotá, continúa revelando nuevos elementos.

Tras su captura en Ecuador, lograda mediante una operación coordinada entre autoridades colombianas e internacionales, ahora salieron a la luz detalles que apuntan a que habría utilizado identidades distintas para ocultar su rastro durante la fuga.

Exclusivo: primeras imágenes del presunto asesino de Natalia Villalba saliendo de la escena del crimen. El británico estuvo dos horas en el apartamento

Las identidades falsas que usó el sospechoso

Entre los nuevos hallazgos se conoció que el nombre registrado en el pasaporte con el que pretendía viajar no coincidía con el utilizado para registrarse en la plataforma Airbnb durante su permanencia en Colombia.

Esa diferencia hace parte de los elementos que analizan las autoridades dentro de la investigación.

La información registrada por Noticias RCN también indica que el ciudadano británico habría intentado engañar a la plataforma financiera Wise.

Esto, a través de mensajes en los que aseguraba haber sido secuestrado, golpeado y drogado en Colombia, además de afirmar que había presenciado un homicidio.

Según la investigación desarrollada, esas versiones resultaron falsas y son objeto de revisión por parte de las autoridades.

Otro de los hallazgos divulgados señala que la propietaria del alojamiento donde permaneció el sospechoso verificó su identidad en registros públicos del Reino Unido y encontró que era conocido como Matthew Ashley Foster-Smith.

El sujeto en mención ya habría enfrentado procesos judiciales por presuntos casos de acoso, hostigamiento y asedio contra exparejas. Estos antecedentes también son evaluados por las autoridades dentro de la investigación.

De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, Matthew Foster-Smith habría intentado engañar a la plataforma bancaria Wise, enviando mensajes en los que aseguraba haber sido secuestrado, golpeado y drogado en Colombia. Clic aquí para conocer más ⬇️ https://t.co/h7nt0qpPkj — Noticias RCN (@NoticiasRCN) June 27, 2026

La detención que activó el proceso de extradición

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Foster-Smith fue capturado el 26 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Londres.

La diligencia fue posible gracias a una orden de captura emitida por un fiscal de Bogotá, una notificación roja de Interpol y la cooperación entre la Fiscalía, el CTI, Migración Colombia, Interpol Colombia y las autoridades ecuatorianas.

¿Quién es el ciudadano británico involucrado en el feminicidio de Natalia Villalba?

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación, el ciudadano británico Matthew Foster-Smith habría ingresado al apartamento donde se encontraba Natalia Villalba, de 36 años, y presuntamente la agredió hasta causarle la muerte.

El ente acusador sostiene que, tras el crimen, manipuló la escena para intentar ocultar lo ocurrido.

Según la investigación, el cuerpo de la víctima habría sido introducido en una maleta antes de que el sospechoso abandonara el país por el paso fronterizo de Rumichaca con destino a Ecuador.

El ente investigador le atribuye los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.