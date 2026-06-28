Matthew Foster, el principal sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba, se expone a una condena de 60 años de prisión

En las próximas horas, el ciudadano británico identificado plenamente como Matthew Ashley Foster-Smith será presentado ante un juez de control de garantías de Bogotá.

Exclusivo: primeras imágenes del presunto asesino de Natalia Villalba saliendo de la escena del crimen. El británico estuvo dos horas en el apartamento

Esto, en medio de la investigación que se adelanta por el feminicidio de la joven modelo cucuteña Natalia Villalba Angarita, cuyo cuerpo fue hallado el pasado lunes 22 de junio dentro de una maleta en un apartamento de un exclusivo sector de Bogotá.

La Fiscalía General solicitará, en primer lugar, que se legalice su captura, la cual se materializó en la noche del pasado sábado, después de que fue deportado por las autoridades ecuatorianas.

Posteriormente, se le imputarán los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

En este punto, se le pondrá de presente que el Código Penal colombiano establece una pena máxima de 60 años de prisión.

En este sentido, no procede ninguna rebaja de pena ni concesión de beneficios judiciales en caso de que acepte su participación en el delito de feminicidio.

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Después, se solicitará que, por la gravedad de los delitos y el inminente riesgo de fuga, se le cobije con una medida privativa de la libertad en un centro carcelario.

El ciudadano británico, de 43 años de edad, fue capturado el pasado viernes por las autoridades ecuatorianas en el aeropuerto de Quito.

Las pruebas de la Fiscalía

La Fiscalía General, según pudo establecer SEMANA, cuenta con varios elementos materiales probatorios, entre los que se destacan testimonios, documentos y grabaciones de cámaras de seguridad que vinculan a Foster con la “hora de la muerte” de la joven modelo cucuteña.

Así fue la llegada a Colombia del británico capturado en Ecuador y señalado del asesinato de Natalia Villalba en un apartamento en el norte de Bogotá. El cuerpo de la modelo cucuteña fue metido en una maleta. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kwhE45zEI1 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 28, 2026

Los hechos se presentaron en un apartamento del séptimo piso de un edificio ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá. El cuerpo de la joven fue hallado dentro de una maleta, en el baño principal.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo de la joven permaneció durante dos días en ese lugar, hasta que llegó personal de aseo después de que finalizara el tiempo del contrato de arrendamiento hecho mediante una aplicación.

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SEMANA conoció las imágenes de las cámaras de seguridad y las minutas de ingreso al edificio, en las que quedó el registro de Matthew Foster. Hay dos horas de diferencia entre su llegada y su salida del inmueble. Es decir, que el presunto asesino cometió el crimen en menos de 60 minutos, durante los últimos instantes de vida de Natalia Villalba.

Foster, médico de profesión y quien tiene varias anotaciones judiciales en el Reino Unido por acoso a su expareja, habría planeado todo hasta el mínimo detalle.

Matthew Foster, presunto feminicida de Natalia Villalba. Foto: Colprensa

Es decir, basándose en sus conocimientos, desmembró el cuerpo de la joven, de 36 años, lo metió en una maleta y abrió la llave de agua fría del baño con el fin de retrasar la descomposición del cadáver —lo que evitaría llamar la atención de los vecinos por el olor—. Esto le “ayudó” a ganar tiempo para huir hacia Ecuador con documentos falsos.

“Las evidencias obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que Foster Martinson presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Posteriormente, ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”, señaló el ente investigador.