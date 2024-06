John Poulos fue condenado a 42 años y medio de prisión por feminicidio de DJ Valentina Trespalacios

En la determinación se fijó que Poulos no podrá recibir beneficios judiciales como la casa por cárcel o la libertad condicional. “Tampoco podrá acercarse a los miembros del grupo familiar de Valentina Trespalacios y a la de comunicarse con ellos por 20 años”.

En la lectura del fallo se determinó que por las pruebas documentales y testimoniales en este caso no se podía hablar “Ni de un homicidio culposo, ni de un homicidio simple”, como lo señaló la defensa de Poulos en sus alegatos. Tampoco se encontró justificación en el actuar del estadounidense que al ver que la joven no tenía signos vitales su primera reacción fue sacar los elementos que tenía en el apartamento, entregar el auto alquilado y dirigirse al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, para salir del país.

El sentido común, reclamó el juez, era buscar ayuda inmediata y darle a conocer a los familiares de Valentina -con los que mantenía contacto- lo que había ocurrido. “¡Pero no, no lo hizo!”, cuestionó el funcionario judicial al señalar que no dio aviso ni al vigilante del edificio, ni pidió ayuda médica y mucho menos llamó a la mamá o al hermano de la joven.