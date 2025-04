Preocupación por múltiples atentados en menos de 24 horas en el Cauca: gobierno, líderes políticos y organizaciones internacionales se han pronunciado

Pero este no fue el único momento de terror que han vivido los habitantes del Cauca. Horas antes de la explosión en la subestación de la Policía, en Mondomo, en el casco urbano de Santander de Quilichao, dos explosiones consecutivas también minaron la tranquilidad de los pobladores.

La primera explosión se escuchó en la mañana del miércoles 16 de abril, muy cerca de la sede de la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional y de Servicios Públicos Domiciliarios. En esta detonación, que al parecer fue accionada por medio de un c ontrol remoto, falleció Miller Balanta y otra persona quedó herida.

“Los hechos de las disidencias de las Farc denotan que su esencia es el narcotráfico y el terrorismo. Estas disidencias le dijeron no a la paz en el 2016 y ratificaron su negativa en el marco de la paz total. Peor aún, lo siguen confirmando cuando asesinan a mujeres, reclutan a menores y aterrorizan a la población sin discriminación alguna”, sentenció Sánchez.

“Rechazo los actos de violencia que se siguen presentando en el Cauca, el Valle del Cauca y en otros lugares del país. Desde el día de ayer he estado en diálogo con el señor Ministro de la Defensa a fin de atender la situación de violencia e inseguridad que se está presentando en el Cauca y el Valle del Cauca ”, señaló Márquez.

No obstante, el primero en pronunciarse sobre la delicada situación de orden público por la que atraviesa el Cauca fue justamente el gobernador de ese departamento , Octavio Guzmán, quien calificó de inadmisible lo ocurrido en el corregimiento de Mondomo.

“Es inadmisible lo ocurrido hoy en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao. Una vez más, no solo se ha perpetrado un ataque contra nuestra fuerza pública, sino que se ha puesto en grave riesgo la vida e integridad de la población civil , que no debe verse envuelta en este conflicto infame”.

Además de eso, la organización internacional hizo un llamado a todos los actores armados no estatales para “ejercer el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos y del DIH y, en particular, a no cometer atentados indiscriminados que puedan afectar a personas y bienes civiles”.