“Me masacraron a mis muchachos”: senador Jairo Castellanos se pronunció tras el atentado contra su equipo mediante estremecedor video

El hecho ocurrió este 5 de febrero.

Danna Valeria Figueroa Rueda

6 de febrero de 2026, 12:41 a. m.
Atentado contra el senador Jairo Castellanos
Atentado contra el senador Jairo Castellanos Foto: Instagram Jairo Castellanos / API

Tras el atentado ocurrido en Fortul, Arauca, contra una caravana de su equipo de trabajo, el senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), se pronunció por primera vez y expresó su solidaridad con las familias de los dos integrantes de su esquema de seguridad que fueron asesinados durante el ataque.

El congresista lamentó lo ocurrido y aseguró que los escoltas formaban parte cercana de su equipo, al tiempo que envió un mensaje de acompañamiento a sus familiares en medio del duelo.

“Me duele el alma. Duele profundamente lo que pasó con mi esquema de seguridad. Muchachos que salieron a trabajar, a cuidarnos, y no regresaron a casa. Hoy, el dolor es de sus familias, de sus hijos, de quienes los esperaban. Nada justifica tanta violencia”, expresó el senador.

Y agregó: “Esto no puede seguir pasando en Colombia. Exijo garantías reales de seguridad para quienes ejercemos la política en medio de este ejercicio electoral democrático, porque nadie debería morir por cuidar a otro”.

“Me masacraron a mis muchachos”, enfatizó.

Liberaron a los miembros de la campaña del senador Jairo Castellanos

De otro lado, después de varias horas de tensión, los tres integrantes de la campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque al esquema de seguridad fueron liberados.

Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres habrían sido retenidos en contra de su voluntad, junto con la camioneta que conducían, en la carretera que conecta Saravena con Fortul.

Gobernador de Arauca pide apoyo al Gobierno Petro tras grave atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Revelan video del atentado contra el esquema de seguridad

Mientras continúan las investigaciones sobre el ataque que dejó a dos escoltas muertos, en redes sociales circuló un video del violento incidente ocurrido en la vía Saravena–Fortul.

En las imágenes, se observa a dos hombres armados que salen desde un costado de la carretera y se colocan en el centro de la vía, apuntando hacia su objetivo. Estos individuos dispararon contra la camioneta blindada, que recibió al menos 50 impactos de bala, sufrió daños en el vidrio trasero y en los laterales, y además se le reventaron las llantas.

Las autoridades investigan este violento ataque.

Atentado contra el senador Jairo Castellanos

Atentado Jairo Castellanos.

Gobernador de Arauca, Renso Martínez, se pronuncia por atentado a esquema de seguridad de senador Jairo Castellanos.

