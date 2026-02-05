Arauca

Gobernador de Arauca pide apoyo al Gobierno Petro tras grave atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

En el atentado, dos escoltas murieron y hay otras cuatro personas desaparecidas.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 11:59 p. m.
Gobernador de Arauca, Renson Martínez, se pronuncia por el atentado a esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos.
Gobernador de Arauca, Renson Martínez, se pronuncia por el atentado a esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos. Foto: Redes sociales

El gobernador de Arauca, Renson Martínez, se pronunció luego del grave atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en inmediaciones de Fortul.

En el hecho, dos escoltas del senador murieron por impactos de bala, mientras que otras cuatro personas, que se movilizaban en otro vehículo, permanecen desaparecidas. El senador no se encontraba en el lugar.

“El Gobierno departamental rechaza y condena los hechos que se registraron hoy en el municipio de Fortul, en los que fue atacado de manera indiscriminada el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos y en los que, lamentablemente, fueron asesinados dos hombres de su esquema de seguridad”, dijo a través de un video el gobernador de Arauca.

El funcionario, además, expresó su solidaridad con el político nortesantandereano.

“Nuestra solidaridad con el senador Jairo Castellanos, nuestra solidaridad con las familias de estos dos hombres que fueron asesinados y un llamado al Gobierno nacional para que centre más su atención en el departamento de Arauca y nos brinde más apoyo para garantizar la seguridad dentro de nuestro territorio”, indicó el mandatario regional.

También hizo un llamado a los grupos armados “para que se respete la vida humana, para que se respete la democracia, para que se respete la vida de los líderes políticos que se encuentran adelantando sus campañas en el territorio”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre lo sucedido y confirmó que el senador Castellanos está a salvo.

Atentado Jairo Castellanos
Atentado Jairo Castellanos Foto: Suministrada

“Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos; él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando, por la muerte de sus escoltas y los atentados que se hicieron contra la camioneta y parte de su escolta”, afirmó el ministro.

“El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él”, explicó el ministro Benedetti.

El presidente de la República, Gustavo Petro, quien adelanta una agenda de trabajo en Washington (Estados Unidos), se pronunció sobre el atentado del que fue víctima el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos.

“He dialogado con el senador, a quien le expresé mi solidaridad por el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron dos de sus escoltas, quienes se transportaban entre Fortul y Tame, en Arauca. El congresista no se encontraba en el lugar de los hechos”, señaló el presidente en el mensaje divulgado en la red social X.

Gustavo Petro confirmó que está desaparecido un vehículo con cuatro personas del equipo del senador Jairo Castellanos

“Este hecho es gravísimo y no puede normalizarse. Estamos a las puertas de elecciones de Congreso y Presidencia, y el país no puede enfrentar ese proceso en medio de la violencia, el miedo y la falta de garantías. La democracia no se defiende con discursos, se defiende protegiendo la vida y la integridad de candidatos, congresistas y ciudadanos”, dijo Lidio García, presidente del Senado.

Las autoridades investigan este violento ataque.

Al momento del atentado el senador no estaba en el vehículo.

Atentado Jairo Castellanos.

