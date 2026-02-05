Política

Gustavo Petro confirmó que está desaparecido un vehículo con cuatro personas del equipo del senador Jairo Castellanos

El esquema de seguridad del congresista fue víctima de un atentado terrorista en Arauca.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 10:10 p. m.
El presidente Gustavo Petro reaccionó al atentado en contra del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos.
El presidente Gustavo Petro reaccionó al atentado en contra del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos. Foto: Presidencia

Desde Washington, en Estados Unidos, donde el presidente de la República, Gustavo Petro, adelanta una agenda de trabajo, se pronunció sobre el atentado del que fue víctima el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en el departamento de Arauca.

En un mensaje que publicó por medio de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano reveló que dialogó con el congresista Castellanos, y señaló que este está fuera de peligro.

Atentan contra el esquema del senador Jairo Castellanos en Arauca, dos escoltas fueron asesinados

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro confirmó que un vehículo donde se transportaban cuatro integrantes del equipo de trabajo del senador Castellanos se encuentra desaparecido.

“He dialogado con el senador @jairosenador22, a quien le expresé mi solidaridad por el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron dos de sus escoltas, quienes se transportaban entre Fortul y Tame, en Arauca. El congresista no se encontraba en el lugar de los hechos”, publicó el presidente en el mensaje.

Y agregó: “He ordenado al ministro de Defensa y a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos donde también se transportaban cuatro integrantes de su equipo, Volkswagen Amarok de platón blanca, de placas THZ-973, y dar captura a los responsables de este hecho. Se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”.

A su turno sobre el atentado, el Ministerio del Interior publicó un comunicado en el cual anunció que se avanza en una investigación para esclarecer los hechos, en los que murieron dos integrantes del esquema de seguridad del senador Castellanos.

Así quedó una de las camionetas del esquema de protección del senador Jairo Alberto Castellanos, tras atentado en Arauca.
Así quedó una de las camionetas del esquema de protección del senador Jairo Alberto Castellanos, tras atentado en Arauca. Foto: Tomada de redes sociales

“El Ministerio del Interior estará al frente de las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y establecer con claridad las circunstancias y motivaciones de este atentado”, expresó la entidad del Gobierno.

Y finalmente aseguró: “El Gobierno condena de manera categórica cualquier acto de violencia contra dirigentes políticos, servidores públicos y sus esquemas de protección, y reafirma su compromiso con la defensa de la vida, la seguridad y el ejercicio libre de la actividad política en el país”.

“Actualmente, 379 candidatos cuentan con medidas de protección, entre ellos 62 precandidatos a la Presidencia de la República, 264 aspirantes al Congreso de la República y 53 candidatos de las circunscripciones transitorias especiales para la paz, como parte del compromiso del Estado con la protección de la democracia y las garantías electorales”, concluyó el Ministerio del Interior.

