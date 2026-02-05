Política

Gustavo Petro publicó un mensaje en X que generó revuelo: quitará un subsidio

El post del presidente desató una ola de comentarios; varios usuarios le pidieron explicaciones.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 5:29 p. m.
El presidente Gustavo Petro agitó las redes sociales con un anuncio.
El presidente Gustavo Petro agitó las redes sociales con un anuncio. Foto: Presidencia / Adobe Stock

Esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha tenido una agitada agenda en Estados Unidos, en donde se reunió con su homólogo de ese país Donald Trump, en la Casa Blanca.

Además, el mandatario colombiano ha estado bastante activo en las redes sociales, especialmente en su cuenta personal de X, publicando mensajes sobre temas nacionales.

Gustavo Petro desde Washington envió un mensaje a los empresarios del carbón: “Abandonar de inmediato”; explicó la razón

Pero una publicación del jefe de Estado pasó desapercibida, en el mensaje el presidente Petro anunció una drástica decisión que adoptó. Se trata de un subsidio que quitará.

En la entrada, el jefe de Estado advirtió que ya no subsidiará el diésel ni el carbón, desatando una ola de comentarios en las redes sociales.

“Crecimos las exportaciones en lo que nos interesa; sube la exportación de automóviles; creo que Colombia será potencia exportadora de vehículos eléctricos. Les solicito a industriales y agricultores dejar de usar el carbón y el diésel; pásense a la energía solar, por favor. Quitaré subsidios al diésel y al carbón, excepto para transporte de carga”, expresó el mandatario.

Pero el tema del carbón también lo volvió a mencionar el jefe de Estado en otra publicación que hizo en su cuenta de X, lanzando un mensaje a los empresarios que se dedican a esa producción.

“A todos los empresarios rurales e industriales les solicito abandonar de inmediato fuentes energéticas basadas en el carbón, el diésel y el gas”, señaló.

Su mensaje sobre el subsidio que quitará generó varios comentarios en X. “Durante más de tres años le subió 7.000 pesos a la gasolina y para elecciones le baja 500 pesos. La guerra está declarada hacia el carro particular, que en muchos casos NO es de ‘ricos’. Las transiciones NO se imponen, ni se hacen a la fuerza, Presidente @petrogustavo”, expresó el concejal Papo Amín, del Centro Democrático.

Otro usuario de ese plataforma digital indicó: “Quiere decir que dejará subsidios del Diesel solo al pequeño transportador de carga y al servicio colectivo público rural de los chiveros, quienes tienen real incidencia en el costo de los alimentos?”.

