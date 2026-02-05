Avanza el último día de la agenda internacional del presidente de la República, Gustavo Petro, en Washington y, desde Estados Unidos, el mandatario lanzó un fuerte mensaje a los empresarios.

Por medio de su tribuna favorita en X, el jefe de Estado expresó: “A todos los empresarios rurales e industriales les solicito abandonar de inmediato fuentes energéticas basadas en el carbón, el diésel y el gas”.

Además, insistió en que se debe acelerar la transición energética en el país para dejar de producir hidrocarburos: “Aunque aún no es un dato estable, si no pasamos a formas industrializadas regionales de café de calidad, puede detenerse el crecimiento del café; de todas maneras estoy cumpliendo no solo mi programa, sino la teoría económica sobre la que se fundó”.

Ahora ganamos más por café que por carbón. El café no destruye la vida, el carbón sí. Efectuamos así un tránsito real hacia una economía de la vida. El café genera muchísimo más trabajo que el carbón, al ser un proceso productivo. El carbón es un proceso extractivo que usa menos trabajo y su utilidad depende del precio internacional, al generar rentas de transferencia de riqueza del exterior si el precio es alto y pobreza si es bajo. El precio del carbón no volverá a ser alto.

4. La productividad en el café puede crecer si pasa a etapas de industrialización y diferenciación del producto a nivel regional, lo cual implica la sabiduría sobre el café. La extracción de carbón siempre tendrá productividad decreciente por tratarse de reservas naturales agotables”, avanzó en el mensaje el presidente Petro.

Además, indicó: “Debemos llegar a hacer la cafetera doméstica para hacer café con las variedades del café por regiones y por sabores y exportarla. Nunca una sociedad verá crecer su productividad si la basa en la extracción de reservas naturales no renovables”.

5. Teóricamente, demuestro que la enfermedad holandesa existió en Colombia y el gobierno del cambio la ha superado. Enorme error si volvemos a ella. La enfermedad holandesa es un mecanismo económico que hace que la rama que más se exporte, al crecer su precio internacional hacia la renta exagerada, encarece los costos laborales y financieros de las demás ramas de producción diferentes, las quiebra y la economía, como afirmaba David Ricardo, se especialice en la rama de exportación. A Colombia le sucedió fundamentalmente con la cocaína, el carbón y el petróleo en la pasada fase económica que mi gobierno ha superado”, insistió el jefe de Estado.

También puso sobre la mesa en el extenso mensaje: “La diversidad de la matriz exportadora, en donde cae el valor de los hidrocarburos y sube muy positivamente el valor de la agricultura y la agroindustria, incluida la exportación de automóviles, es fundamental. He logrado una expansión de la rama industrial de la producción de vehículos eléctricos en Colombia y he invitado a Bolivia a fortalecerla, junto a nosotros”.

“Quiero moverme a proteger la producción de electrodomésticos en el país y saltar a la exportación de confecciones que han crecido muchísimo en Colombia y son hoy de calidad. Intensificar ramas agrarias e industriales nos lleva a un gran nivel de ocupación laboral y a la pertinencia de la educación pública superior que resuelva problemas de la producción”, subrayó.

Finalmente sostuvo: “La infraestructura de la producción: ferrocarriles y fibra óptica y la capacidad computacional están estancadas en el país. Mi gobierno ha logrado llevar a nivel de estudio varios proyectos. Pero deben volverse realidad. Busquemos compras contratadas de energía eléctrica barata y uso intensivo de la energía solar con baterías”.

“En relación con los pequeños y medianos extractores de carbón, en el área andina, he propuesto que se reconviertan en un proceso suave de transición en granjeros solares y agroindustriales. La empresa Gemsa debe cumplir su plan acordado y la transformación de las termos en generadoras de energía limpia debe transformar a sus oferentes de carbón en granjeros solares oferentes de energía solar”, dijo Gustavo Petro.