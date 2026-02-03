Justicia

Consejo de Estado admite demanda contra decreto que prohíbe exportación de carbón a Israel

La acción fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
3 de febrero de 2026, 9:28 p. m.
Exportaciones de Carbón a Israel
Exportaciones de Carbón a Israel Foto: Semana

Una amplia invitación, a 9 instituciones académicas, hizo el Consejo de Estado, luego de admitir la demanda que pretende lograr la nulidad del decreto emitido por el gobierno, el cual prohíbe las exportaciones de carbón a Israel, según se estableció en una norma de agosto del año pasado.

La admisión de la demanda implica que, en al menos 30 días las entidades del Estado que tienen que ver con el tema deberán responder la acción jurídica. Ahí se cuentan los ministerios de Hacienda, Minas, Comercio e Industria, Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República.

Hay que recordar que la prohibición de las exportaciones de carbón a Israel está relacionada con la decisión del gobierno de Gustavo Petro, de participar en el apoyo a Palestina en medio del conflicto bélico. La posición de Colombia se basó en “la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023”.

Según mensajes emitidos por Petro en su momento, “con el carbón construyen las armas del genocidio”.

Macroeconomía

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador

Macroeconomía

Precio del euro hoy: así se cotiza la divisa para este martes 3 de febrero en Colombia

Macroeconomía

Por el “no más petróleo, no más gas”, exportaciones mineroenergéticas cayeron más de 17 % en 2025

Cápsulas

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

Macroeconomía

Dólar cambió la tendencia y cerró más caro en Colombia: precio oficial el 3 de febrero

Macroeconomía

Los factores que impulsaron el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Podrían seguir subiendo

Pensiones y cesantías

¿Cómo calcular monto de su mesada en Colpensiones si cuenta con 1.300 semanas?

Nación

La Procuraduría también se opone a aplazar las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo

Nación

Admiten demanda que busca la ‘muerte política’ de nueve congresistas por el caso UNGRD

Nación

Frida Kahlo: empresa intentó registrar el nombre de la artista mexicana y perdió batalla judicial

De esa manera, fue emitido el Decreto 949 de 2025, que ahora es el que está en el Alto Tribunal, con la petición de ser anulado.

El Consejo de Estado consideró que la demanda interpuesta cumple con los requisitos para ser admitida, por lo tanto, procedió en ese sentido.

De esa manera, las entidades involucradas serán notificadas de la decisión, al igual que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Durante las últimas negociaciones en Catar se lograron "avances significativos en los últimos puntos conflictivos" y se han realizado "avances reales" que han dado como resultado una nueva propuesta "concreta" presentada a las partes, agregó la fuente, que pidió el anonimato debido a lo delicado de estas conversaciones.
(AP Foto/Ariel Schalit) Foto: AP

Según los informes destapados por la Asociación Colombiana de Minería-ACM, las exportaciones de carbón colombiano a Israel se han reducido, tras el decreto que las prohíbe. En el primer trimestre de 2025 se registraron envíos por aproximadamente 600.000 toneladas.

Algunos análisis económicos estiman que las pérdidas por dejar de vender el mineral a Israel podrían equivales a 650.000 millones de pesos.

En octubre del año pasado se produjo un alto al fuego en el conflicto, pero los ataques continuaron, según información de CNN.

Más de Macroeconomía

Exportaciones de Carbón a Israel

Consejo de Estado admite demanda contra decreto que prohíbe exportación de carbón a Israel

Gustavo Petro, Donald Trump Daniel Noboa

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador

Aún se desconoce el monto exacto de los euros hurtados a los adultos mayores en Bogotá.

Precio del euro hoy: así se cotiza la divisa para este martes 3 de febrero en Colombia

Petróleo de Venezuela, SA - PDVSA

Por el “no más petróleo, no más gas”, exportaciones mineroenergéticas cayeron más de 17 % en 2025

.

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).

Dólar cambió la tendencia y cerró más caro en Colombia: precio oficial el 3 de febrero

Banco de la República. Inflación.

Los factores que impulsaron el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Podrían seguir subiendo

Este año, unos 120.000 colombianos, en su mayoría de altos ingresos y que están a más de diez años de la jubilación, se han pasado a Colpensiones, agravando el pasivo pensional de la entidad.

¿Cómo calcular monto de su mesada en Colpensiones si cuenta con 1.300 semanas?

El programa PBV incluye más de 40 desarrollos residenciales en todo el condado, ofreciendo unidades para diferentes necesidades y tamaños de familia.

Subsidio en Bogotá: hasta $21 millones para bajar la cuota del crédito

Embalse de Urrá, en el departamento de Córdoba

Y ahora Urrá sin producir energía, por alerta roja en el embalse. Vea las impresionantes imágenes

Noticias Destacadas