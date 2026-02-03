Consejo de Estado admite demanda contra decreto que prohíbe exportación de carbón a Israel

Una amplia invitación, a 9 instituciones académicas, hizo el Consejo de Estado, luego de admitir la demanda que pretende lograr la nulidad del decreto emitido por el gobierno, el cual prohíbe las exportaciones de carbón a Israel, según se estableció en una norma de agosto del año pasado.

La admisión de la demanda implica que, en al menos 30 días las entidades del Estado que tienen que ver con el tema deberán responder la acción jurídica. Ahí se cuentan los ministerios de Hacienda, Minas, Comercio e Industria, Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República.

Hay que recordar que la prohibición de las exportaciones de carbón a Israel está relacionada con la decisión del gobierno de Gustavo Petro, de participar en el apoyo a Palestina en medio del conflicto bélico. La posición de Colombia se basó en “la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023”.

Según mensajes emitidos por Petro en su momento, “con el carbón construyen las armas del genocidio”.

De esa manera, fue emitido el Decreto 949 de 2025, que ahora es el que está en el Alto Tribunal, con la petición de ser anulado.

El Consejo de Estado consideró que la demanda interpuesta cumple con los requisitos para ser admitida, por lo tanto, procedió en ese sentido.

De esa manera, las entidades involucradas serán notificadas de la decisión, al igual que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(AP Foto/Ariel Schalit) Foto: AP

Según los informes destapados por la Asociación Colombiana de Minería-ACM, las exportaciones de carbón colombiano a Israel se han reducido, tras el decreto que las prohíbe. En el primer trimestre de 2025 se registraron envíos por aproximadamente 600.000 toneladas.

Algunos análisis económicos estiman que las pérdidas por dejar de vender el mineral a Israel podrían equivales a 650.000 millones de pesos.

En octubre del año pasado se produjo un alto al fuego en el conflicto, pero los ataques continuaron, según información de CNN.