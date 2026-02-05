POLÍTICA

Gustavo Petro le apuesta a sacar del debate de la emergencia económica a los magistrados de la Corte Constitucional, ¿Qué viene?

La presidencia recusa a siete magistrados de ese organismo que votaron a favor de la suspensión provisional de ese estado de excepción.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Cristina Castro

Cristina Castro

5 de febrero de 2026, 11:44 a. m.
Gustavo Petro radicó una recusación contra siete magistrados de la Corte Constitucional.
Gustavo Petro radicó una recusación contra siete magistrados de la Corte Constitucional. Foto: SEMANA

Recusar. La presidencia ya dejó claro que en el profundo debate jurídico que las decisiones del gobierno enfrenta en la Corte Constitucional esa será su estrategia. El gobierno Petro radicó ante el alto tribunal esa solicitud que tiene como objetivo apartar de la discusión a los siete magistrados que votaron a favor de la suspensión provisional.

De ese debate, ya también había presionado la recusación del presidente del organismo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien finalmente se declaró impedido.

La Corte Constitucional decidió suspender provisionalmente el decreto madre de la emergencia económica y con su decisión quedaron también en stand-by los subsiguientes que habían impuesto gravosos tributos a los colombianos.

En un trino, el presidente asegura que los juristas que ya participaron de ese debate no podrían participar de lo que sigue. “Al haber suspendido sin orden constitucional y contra sentencia de la misma corte constitucional con un fallo que no es de fondo ante un fallo que si lo fue, los decretos de emergencia, en mi opinión, se prejuzgo”.

Política

El Pacto Histórico cierra filas alrededor de Iván Cepeda, lanza fuertes críticas contra Roy Barreras y le pide que desista de la consulta del 8 de marzo

Política

Las mejores frases del debate de la Gran Consulta por Colombia en el Foro SEMANA 2026

Política

Gustavo Petro publicó imagen del conjuez clave en decisión contra Iván Cepeda: “Esta persona que ven en la foto”

Política

Agarrón entre Roy Barreras y Camilo Romero deja ver las heridas del Pacto Histórico: “Usted no me representa”

Política

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia presentan sus propuestas para resolver la crisis del sistema de salud

Política

Colombia vivió en 2025 la peor crisis humanitaria de la década: HRW acusa fracaso de la paz total

Política

¿Juan Daniel Oviedo sigue viviendo en Bosa? Así respondió | Debate en el Gran Foro Colombia 2026

Política

Vicky Dávila frenó a Juan Carlos Pinzón y le hizo un recorderis: “No le acepto esa prepotencia”

Política

Tras la decisión del CNE contra Iván Cepeda, tambalea la consulta del Frente por la Vida: ¿Qué harán Roy Barreras y Juan Fernando Cristo?

Política

Fuertes reclamos de Gustavo Petro a la OEA en su último discurso: destapó un inesperado desencuentro con presidente aliado

En desarrollo...

Más de Política

Susana Muhamad, Roy Barreras, Camilo Romero y Levy Rincón.

El Pacto Histórico cierra filas alrededor de Iván Cepeda, lanza fuertes críticas contra Roy Barreras y le pide que desista de la consulta del 8 de marzo

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Las mejores frases del debate de la Gran Consulta por Colombia en el Foro SEMANA 2026

Gustavo Petro publicó foto del conjuez Hollman Ibáñez Parra.

Gustavo Petro publicó imagen del conjuez clave en decisión contra Iván Cepeda: “Esta persona que ven en la foto”

Roy Barreras y Camilo Romero se enfrentan por la continuidad de la consulta del Frente por la Vida.

Agarrón entre Roy Barreras y Camilo Romero deja ver las heridas del Pacto Histórico: “Usted no me representa”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia presentan sus propuestas para resolver la crisis del sistema de salud

Hubo crisis humanitaria en Colombia durante 2025.

Colombia vivió en 2025 la peor crisis humanitaria de la década: HRW acusa fracaso de la paz total

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

¿Juan Daniel Oviedo sigue viviendo en Bosa? Así respondió | Debate en el Gran Foro Colombia 2026

Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón en el debate organizado por SEMANA y DINERO.

Vicky Dávila frenó a Juan Carlos Pinzón y le hizo un recorderis: “No le acepto esa prepotencia”

Farfán aseguró que no se está vulnerando ningún derecho político fundamental.

Exregistrador Nicolás Farfán defiende la legalidad del proceso en la decisión del CNE sobre Iván Cepeda: “No se está vulnerando derecho”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia destapan sus cartas para recuperar la seguridad en el país

Noticias Destacadas