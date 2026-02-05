Gustavo Petro le apuesta a sacar del debate de la emergencia económica a los magistrados de la Corte Constitucional, ¿Qué viene?

Recusar. La presidencia ya dejó claro que en el profundo debate jurídico que las decisiones del gobierno enfrenta en la Corte Constitucional esa será su estrategia. El gobierno Petro radicó ante el alto tribunal esa solicitud que tiene como objetivo apartar de la discusión a los siete magistrados que votaron a favor de la suspensión provisional.

De ese debate, ya también había presionado la recusación del presidente del organismo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien finalmente se declaró impedido.

La Corte Constitucional decidió suspender provisionalmente el decreto madre de la emergencia económica y con su decisión quedaron también en stand-by los subsiguientes que habían impuesto gravosos tributos a los colombianos.

En un trino, el presidente asegura que los juristas que ya participaron de ese debate no podrían participar de lo que sigue. “Al haber suspendido sin orden constitucional y contra sentencia de la misma corte constitucional con un fallo que no es de fondo ante un fallo que si lo fue, los decretos de emergencia, en mi opinión, se prejuzgo”.

En desarrollo...