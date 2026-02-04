Este miércoles 4 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio su último discurso como mandatario en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Intervención que estuvo enmarcada por fuertes reclamos a ese organismo multilateral: “Luego tenemos que retornar a las normas colectivas, a las leyes colectivas. ¿Se repetirá la historia? ¿Es una OEA otra vez reunida? No, en mi opinión no. Yo pedí el 19 de abril aquí y no hubo un solo equipo de trabajo para hacerlo”.

Y afirmó: “Señor Secretario General, que empezáramos a redactar el capítulo de la Convención Americana sobre Derechos de la Mujer, sobre Derechos de la Naturaleza, sobre Derechos Sociales y Colectivos, y ni una palabra, que yo sepa, puedo equivocarme, ni una palabra”.

“Luego, en estos tres años, no fuimos hacia las leyes, no fuimos hacia las normas construidas colectivamente. Fuimos, que yo vea, a una mayor incapacidad; que yo vea se cambió el reglamento del sistema interamericano de derechos humanos”, insistió el mandatario colombiano en su declaración.

El presidente colombiano Gustavo Petro conversa con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Foto: AFP

Además, el presidente recordó la sentencia que le recuperó sus derechos políticos: “Apenas salió la sentencia Petro. Porque, ¿cómo era posible que un señor como Petro pudiera tener derechos para elegir y ser elegido?, y se va a volver presidente de Colombia. Pues se volvió presidente de Colombia por derechos del pueblo”.

“Pero es que empezamos a cooptar, de acuerdo a la política interna de cada país, llámese derechas, llámese izquierdas, los derechos de los demás a participar. Y ahí está el problema de Venezuela”, insistió.

También avanzó en su extensa declaración desde Washington, recordando un episodio que le dejó como consecuencia un desencuentro con su homólogo de Brasil y aliado: “Cuando yo hablo de la crisis y del colapso climático, creo que debo terminar por aquí, pero no es un juego de palabras, es simplemente, creo que la ciencia debe ser escuchada. Colombia fue el único país que no firmó y objetó y entonces no hay declaración de la COP30; me trajo un desencuentro con Lula, presidente del Brasil”.

“Solos nos quedamos, había una alianza con África, había una alianza con Europa occidental, pero se fue deshaciendo en el camino porque el interés económico de los que impiden el cambio de modo de energía no quiso que una frase de la ciencia quedara reflejada en la declaración de la COP30, Belén de Pará”, subrayó.

Y finalmente anotó Gustavo Petro: “El 75 % de la crisis climática es producida por el consumo de carbón, petróleo, gas, hidrocarburos. Punto. Ciencia, no política. Y Colombia solo pidió que esa frase quedara escrita, la de la ciencia, no la de Colombia. Y todas las naciones del mundo allí reunidas, que estuvieron presentes, no nos acompañaron. Solitos, como en Cien años de soledad, ya estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrado. Y no hubo declaración de la COP30, a menos que se haya hecho alguna trampilla por ahí, que eso también pasa. Si la ciencia tiene razón, nosotros estamos viviendo los tiempos en donde, si no tomamos decisiones y hacemos leyes, normas rápidas, pasamos de la crisis al colapso y, si es el colapso, es irreversible”.