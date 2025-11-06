Gustavo Petro enfureció por desplante de Trump en la COP30, pidió que se imponga un fuerte castigo

En el discurso de apertura en la COP30, que se desarrolla en Brasil, el presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió con dureza en contra de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En la intervención, el mandatario colombiano estalló por su desplante en la COP30, al no asistir al evento multilateral. Situación que motivó a Petro a pedir que se imponga un fuerte castigo.

“Hoy, literalmente, el señor Trump está contra la humanidad al no venir aquí; lo demuestra Trump, está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor”, expresó Gustavo Petro.

Además, afirmó: “Cuando quiere hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más. ¿Qué hacemos? El progresismo del que hago parte tiene que saber que la bandera es su vida. No hay un progresismo fósil porque sería un progresismo falso. El progresismo mundial tiene que definir con claridad que su bandera es llevar la humanidad hacia la vida”.

“Y tenemos aquí en América, de donde vengo, en cada parte se podría hacer un esfuerzo similar, una propuesta concreta con 500 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe, vengan del mundo árabe, vengan de China, vengan de Europa, los recibimos, vengan de Estados Unidos con 500 mil dólares, bon marché; se puede lograr que lo que hoy es potencial se haga realidad (sic)”, insistió el presidente colombiano.

Entre tanto, las relaciones diplomáticas entre Petro y Trump no pasan por su mejor momento. Recientemente, el presidente de Estados Unidos acusó al mandatario colombiano de “ser el líder del narcotráfico”.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó la drástica medida de incluir a Petro en la lista Clinton, en la que aparecen los más peligrosos narcotraficantes.

Frente a esa sanción, esta semana, Petro publicó un post en el que se despachó contra Donald Trump: “El presidente de la República representa la unidad nacional ante el extranjero, lo que hizo Trump contra mí y mi familia no es solo un profundo acto de grosería, sino un insulto a la nación colombiana, una humillación”.

El presidente de la república representa la unidad nacional ante el extranjero, lo que hizo Trump contra mi y mi familia no es solo un profundo acto de grosería, sino un insulto a la nación colombiana, una humillación.



