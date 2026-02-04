En su tercer día de visita en Washington, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin y después intervino ante la sesión parlamentaria del organismo internacional.

El mandatario colombiano recordó ante los embajadores de distintos países de la organización cuando dijo que esta necesitaba una reforma para aumentar derechos.

“Soy beneficiario de la convención americana de derechos humanos, es famosa la sentencia Petro, que hizo que mis derechos fueran restablecidos”, dijo el mandatario.

Luego de conocerse que Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro dijo que “están impidiendo que mis fuerzas puedan inscribir listas”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3ntnmxclyC — Revista Semana (@RevistaSemana) February 4, 2026

“Hoy las mayorías que dominan el poder electoral en Colombia están impidiendo que mis fuerzas puedan inscribir listas, otra vez lo mismo”, dijo el presidente Gustavo Petro desde la OEA.

El embajador de Colombia ante la OEA dio la bienvenida al presidente Gustavo Petro y aseguró que el mandatario Colombiano lo nombró en el cargo con el objetivo de fortalecer los órganos del sistema, como lo son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos agradeció la presencia del presidente y aseguró que el compromiso de su país ha sido “claro y sostenido”.

“La OEA mantiene una presencia en el país a través de la misión de apoyo, esta misión mantiene cooperación con instituciones colombianas en ámbitos centrales para la estabilidad y la línea democrática”, dijo Ramdin en su intervención.

El presidente colombiano Gustavo Petro conversa con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Foto: AFP

“Su gobierno ha priorizado la estrategia de paz total procurando soluciones a conflictos históricos a tiempo que ha promovido reformas a reducir la desigualdad y fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía”, aseveró el secretario general.

El presidente Petro aprovechó para enviar un mensaje a la organización y recordó las peticiones que hizo hace algunos años a la OEA sobre los derechos de la mujer y las convenciones “construidas colectivamente”.

“Es una OEA otra vez reunida, no. Yo pedí el 19 de abril y acá no hubo un solo equipo de trabajo para hacerlo, que empezáramos a redactar el capítulo de convenciones americanas para los derechos de la mujer, de la naturaleza, derechos colectivos, y ni una palabra que yo sepa, luego en estos tres años no fuimos hacia las leyes ni las normas construidas colectivamente”, afirmó el presidente Petro.

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Foto: AFP

Luego de una jornada marcada por la tensión, una ajustada decisión y varias horas de discusión, la mayoría de los magistrados del Consejo Nacional Electoral decidió rechazar la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, programada para el próximo 8 de marzo.

De este modo, el pleno del organismo desestimó la ponencia presentada por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, afines a Gustavo Petro, quienes sostenían que Cepeda sí cumplía los requisitos para participar en dicha consulta, a pesar de haber sido elegido previamente como ganador en la consulta del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.