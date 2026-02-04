Gustavo Petro se reunió con senadores y congresistas estadounidenses: estos fueron los temas que trataron

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió hoy con senadores y congresistas en Washington durante el tercer día de visita en Estados Unidos.

El mandatario colombiano abordó la situación migratoria de los venezolanos en Colombia, destacando que más de dos millones han recibido el TPS, garantizándoles derechos de ciudadanía.

La mitad de esta población está empleada y contribuye a la economía. Petro mencionó la preocupación por la juventud masculina venezolana, que podría generar violencia.

También discutió la producción de hoja de coca en Colombia, que se ha desplazado al sur hacia Ecuador debido a la eficacia de Colombia en combatir el narcotráfico. Propuso reactivar la frontera para evitar conflictos y aprovechar el potencial energético y económico de ambos países.

“Nuestras cifras no indican ni una avalancha hacia Colombia como teníamos, ni lo contrario, pareciera que los poblaciones hubieran quedado ahí y aquí el tema de reactivar la frontera”, dijo Petro.

“Lo que dije al principio, si reactivamos allí hay 14 millones de personas con sangre que viene de Venezuela con sangre que viene de Colombia cruzada, un mismo pueblo y usamos el potencial energético, uno que nos viene del sol y de los vientos y otro que viene del subsuelo y hacemos ahí una reactivación económica”, dijo el presidente.

En desarrollo...