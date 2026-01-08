¿Quién es Rand Paul, el senador republicano que fue clave en la llamada entre Petro y Trump?

El presidente Donald Trump invitó al mandatario colombiano Gustavo Petro a la Casa Blanca durante su primera llamada telefónica, tras las amenazas de Washington de una posible acción militar contra el país.

Tras la escalada de tensiones y acusaciones cruzadas, los mandatarios rebajaron el tono.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano”, indicó Trump en su mensaje.

Embajada de Colombia en Estados Unidos celebró el tono constructivo de la llamada entre Petro y Trump.

En medio de la sorpresiva llamada que tuvo lugar durante la tarde de este miércoles 7 de enero, hubo un detalle que fue revelado por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

“Fue una cosa realmente sorprendente, algunos dirán que milagrosa, en ningún momento hubo reclamos”, aseguró a la F.M. “Esto ha sido un trabajo de varios meses. Tengo que agradecer a un equipo maravilloso en la embajada, pero fue clave el papel del senador Rand Paul, republicano que representa a Kentucky”, agregó.

Fuentes confirman que el senador Paul y el embajador García-Peña se han visto varias veces.

Según pudo consultar este medio, el senador es un republicano influyente, lleva muchos años en el senado, es el único que le ha puesto una especie de “freno” a las decisiones del presidente Donald Trump y es muy respetado por eso.

El senador Rand Paul (republicano por Kentucky)

“Habla del Estado, derecho, las normas, es una voz que promueve el derecho y la importancia de que el Congreso de los Estados Unidos sea un veedor de las decisiones del ejecutivo”, dijo la fuente.

Desde su primera reunión, que tuvo lugar en Washington, el representante del Gobierno Petro en Washington se han reunido varias veces con el senador Paul, han tenido una relación fructífera y constante, según confirmaron a SEMANA.

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

El senador republicano por el estado de Kentucky es médico oftalmólogo de profesión, llegó al Senado en 2011 impulsado por el movimiento libertario y el legado político de su padre, Ron Paul, excongresista y referente del ala más antiintervencionista del Partido Republicano.

Su influencia no se basa únicamente en cargos de liderazgo formal, sino en su capacidad para condicionar debates clave y bloquear o retrasar iniciativas mediante procedimientos legislativos.

Rand Paul, senador republicano.

Rand Paul es conocido por su férrea defensa de un Estado limitado, la reducción del gasto público, la vigilancia estricta de la deuda federal y la protección de las libertades civiles, incluso cuando esas posturas chocan con su propio partido.

También ha sido una voz crítica frente a la política exterior tradicional de Washington, oponiéndose a intervenciones militares, sanciones amplias y al uso extensivo de la autoridad presidencial sin aprobación del Congreso. Esto le ha permitido atraer tanto apoyos como fuertes resistencias.

Petro y Trump han chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encuentran en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

Desde finales de septiembre, Petro no tiene visa estadounidense por orden de Trump.