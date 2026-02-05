Política

“Sin Iván Cepeda no hay consulta”: Gustavo Bolívar pide al petrismo no participar en el Frente por la Vida

Tras la decisión del CNE, en la izquierda analizan cuál es el paso a seguir, especialmente para las consultas del 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Nicolás Méndez Galvis

Nicolás Méndez Galvis

5 de febrero de 2026, 3:53 p. m.
Gustavo Bolívar pidió que el petrismo respalde a Iván Cepeda en la primera vuelta.
Gustavo Bolívar pidió que el petrismo respalde a Iván Cepeda en la primera vuelta. Foto: SEMANA

El exsenador Gustavo Bolívar, uno de los principales líderes del petrismo, se refirió al debate que hay en la izquierda luego de que Iván Cepeda anunciara que irá solo a la primera vuelta y no se medirá en una consulta el próximo 8 de marzo, tras la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Bolívar pidió que el petrismo no vote por esa consulta si no está Cepeda. “Sin Iván no hay consulta. Los que soterradamente ayudaron a orquestar la salida de Iván Cepeda no pueden recibir nuestros votos. Que se queden con su 1 %. Tampoco caigamos en la trampa de que el ganador de una consulta sin votos sea la fórmula vicepresidencial. Es lo que buscan”, dijo.

Tras el anuncio de Cepeda de ir solo a la primera vuelta, se han generado críticas en contra de Roy Barreras dentro del mismo petrismo, pues consideran que respaldar la consulta del Frente por la Vida sería impulsarlo sobre el senador del Pacto Histórico.

Por eso, varios líderes izquierdistas le han pedido a Barreras que, si realmente está interesado en la continuidad del proyecto político, pueda dar un paso al costado y sumarse a la campaña de Cepeda.

Política

Gustavo Petro publicó un mensaje en X que generó revuelo: quitará un subsidio

Política

Daniel Quintero podrá participar en la consulta del Frente por la Vida: el CNE le da una segunda oportunidad

Política

Gustavo Petro desde Washington envió un mensaje a los empresarios del carbón: “Abandonar de inmediato”; explicó la razón

Política

Paloma Valencia celebra decisión de la Corte Constitucional sobre propietarios de tierras: “Logramos otra victoria”

Política

Cepeda, Fajardo y De la Espriella: los tres candidatos que puntean en las encuestas van directo a la primera vuelta

Política

Iván Cepeda: estas son las grandes pérdidas para el petrismo tras la decisión del CNE de sacarlo de la consulta de marzo

Política

Sergio Fajardo rechaza invitación de Claudia López y anuncia que irá directo a la primera vuelta

El Debate

Destapan en vivo supuesta traición de Roy Barreras a Iván Cepeda: “El país lo conoce y sabe”

Confidenciales

Álvaro Uribe pide un exorcismo para Iván Cepeda. Así lo dijo

Política

Iván Cepeda se retira oficialmente de la consulta del Frente por la Vida; esta es la carta enviada al CNE y la Registraduría

“No, exsenador Roy Barreras. Su propuesta de recomponer la consulta excluyendo a Iván Cepeda debilita y divide al progresismo. Le extendemos otra invitación: acompañen programática y electoralmente a nuestro candidato Iván Cepeda para ganar en primera vuelta”, dijo el representante Wilson Arias, del Pacto Histórico.

Susana Muhamad propone que Roy Barreras desista de su candidatura y apoye a Iván Cepeda

Por su parte, la exministra de Ambiente Susana Muhamad también lanzó una propuesta similar. “El candidato que está punteando en las encuestas, no del progresismo, sino de toda la elección, es Iván Cepeda. En la mayoría de las encuestas, Roy no alcanza ni el 1 %; si nos va bien, alcanza el 2 %, y ahora lo que propone es que mantengamos una consulta alrededor de él, descartando el candidato que va de primero”, afirmó la exfuncionaria del Gobierno nacional.

Camilo Romero, otro de los candidatos que estaba inscrito en la consulta para el próximo 8 de marzo, arremetió en contra de Barreras. “No representa el progresismo”, dijo.

Por ahora, la izquierda se encuentra analizando qué hacer ante la incertidumbre que generó la decisión del CNE. Mientras tanto, Barreras busca recomponer la coalición y agregar otros nombres, pero el petrismo parece no querer hacer parte de ese proceso, y es sabido que en el fondo los votos de ese sector están representados en el presidente Petro, que estaría respaldando la candidatura de Cepeda.

Más de Política

Gustavo Petro X

Gustavo Petro publicó un mensaje en X que generó revuelo: quitará un subsidio

Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Daniel Quintero podrá participar en la consulta del Frente por la Vida: el CNE le da una segunda oportunidad

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro desde Washington envió un mensaje a los empresarios del carbón: “Abandonar de inmediato”; explicó la razón

Gustavo Bolívar e Iván Cepeda.

“Sin Iván Cepeda no hay consulta”: Gustavo Bolívar pide al petrismo no participar en el Frente por la Vida

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Paloma Valencia celebra decisión de la Corte Constitucional sobre propietarios de tierras: “Logramos otra victoria”

Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.

Cepeda, Fajardo y De la Espriella: los tres candidatos que puntean en las encuestas van directo a la primera vuelta

IVÄN CEPEDA

Iván Cepeda: estas son las grandes pérdidas para el petrismo tras la decisión del CNE de sacarlo de la consulta de marzo

ED 2258

Sergio Fajardo rechaza invitación de Claudia López y anuncia que irá directo a la primera vuelta

IVÄN CEPEDA

Iván Cepeda se retira oficialmente de la consulta del Frente por la Vida; esta es la carta enviada al CNE y la Registraduría

Congreso, Palacios Nariño Gustavo Petro

Gustavo Petro le apuesta a sacar del debate de la emergencia económica a los magistrados de la Corte Constitucional, ¿qué gana?

Noticias Destacadas