“Sin Iván Cepeda no hay consulta”: Gustavo Bolívar pide al petrismo no participar en el Frente por la Vida

El exsenador Gustavo Bolívar, uno de los principales líderes del petrismo, se refirió al debate que hay en la izquierda luego de que Iván Cepeda anunciara que irá solo a la primera vuelta y no se medirá en una consulta el próximo 8 de marzo, tras la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Bolívar pidió que el petrismo no vote por esa consulta si no está Cepeda. “Sin Iván no hay consulta. Los que soterradamente ayudaron a orquestar la salida de Iván Cepeda no pueden recibir nuestros votos. Que se queden con su 1 %. Tampoco caigamos en la trampa de que el ganador de una consulta sin votos sea la fórmula vicepresidencial. Es lo que buscan”, dijo.

Tras el anuncio de Cepeda de ir solo a la primera vuelta, se han generado críticas en contra de Roy Barreras dentro del mismo petrismo, pues consideran que respaldar la consulta del Frente por la Vida sería impulsarlo sobre el senador del Pacto Histórico.

Por eso, varios líderes izquierdistas le han pedido a Barreras que, si realmente está interesado en la continuidad del proyecto político, pueda dar un paso al costado y sumarse a la campaña de Cepeda.

“No, exsenador Roy Barreras. Su propuesta de recomponer la consulta excluyendo a Iván Cepeda debilita y divide al progresismo. Le extendemos otra invitación: acompañen programática y electoralmente a nuestro candidato Iván Cepeda para ganar en primera vuelta”, dijo el representante Wilson Arias, del Pacto Histórico.

Susana Muhamad propone que Roy Barreras desista de su candidatura y apoye a Iván Cepeda

Por su parte, la exministra de Ambiente Susana Muhamad también lanzó una propuesta similar. “El candidato que está punteando en las encuestas, no del progresismo, sino de toda la elección, es Iván Cepeda. En la mayoría de las encuestas, Roy no alcanza ni el 1 %; si nos va bien, alcanza el 2 %, y ahora lo que propone es que mantengamos una consulta alrededor de él, descartando el candidato que va de primero”, afirmó la exfuncionaria del Gobierno nacional.

Camilo Romero, otro de los candidatos que estaba inscrito en la consulta para el próximo 8 de marzo, arremetió en contra de Barreras. “No representa el progresismo”, dijo.

Por ahora, la izquierda se encuentra analizando qué hacer ante la incertidumbre que generó la decisión del CNE. Mientras tanto, Barreras busca recomponer la coalición y agregar otros nombres, pero el petrismo parece no querer hacer parte de ese proceso, y es sabido que en el fondo los votos de ese sector están representados en el presidente Petro, que estaría respaldando la candidatura de Cepeda.