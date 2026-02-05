Confidenciales

Susana Muhamad propone que Roy Barreras desista de su candidatura y apoye a Iván Cepeda

La exministra dijo que con su decisión Barreras demostrará si está pensando en el proyecto o en sus intereses personales.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 11:59 a. m.
Susana Muhamad le pidió a Roy Barreras que apoye a Iván Cepeda.
Susana Muhamad le pidió a Roy Barreras que apoye a Iván Cepeda. Foto: SEMANA

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera que Iván Cepeda no podrá participar de la consulta del próximo 8 de marzo, en la izquierda hay un fuerte debate sobre lo que se debería hacer de cara a las elecciones.

La exministra de Ambiente Susana Muhamad le propuso a Roy Barreras que, si realmente le interesa el cambio, se baje de su aspiración para apoyar a Iván Cepeda en la primera vuelta pues es el que va punteando en las encuestas de ese sector.

“El candidato que desde, por lo menos octubre, está punteando en las encuestas, no del progresismo, sino de toda la elección, es Iván Cepeda. En la mayoría de encuestas Roy no alcanza ni el 1% si nos va bien alcanza el 2% y ahora lo que propone es que mantengamos una consulta alrededor de él, descartando el candidato que va de primero”, explicó Muhamad.

Según dijo, la lógica política de ese panorama es que “si a Roy realmente le interesa el cambio debería cancelar la consulta y unirse a Iván Cepeda para ir juntos a primera vuelta”.

Muhamad afirmó que eso demostraría que a Barreras realmente le interesa el proceso de cambio; pero, si decide mantenerse, estaría dando luces de que está incentivado por su propio proceso.

“Si solo juega para sí mismo seguramente se mantendrá en la consulta y dividirá las fuerzas. Esa es su responsabilidad histórica y política frente a la tramoya y a la trampa del CNE que parece le sirve a él para pescar en río revuelto”, afirmó Muhamad.

