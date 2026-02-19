El Debate

Destapan en vivo las supuestas cinco “trampas” de Roy Barreras para ser candidato del petrismo: “Lamento que esta sea la situación”

Una exministra del Gobierno Petro se fue de frente contra Barreras y dejó al descubierto la supuesta forma con la que busca ser el único candidato.

Redacción Debate
19 de febrero de 2026, 1:02 p. m.
Roy Barreras, precandidato presidencial.
Roy Barreras, precandidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Hay gran tensión en la izquierda por la disputa interna que se mantiene entre los que apoyan a Roy Barreras y los que van en primera vuelta con Iván Cepeda. La división ha quedado en evidencia en múltiples oportunidades, lo que les puede pasar factura en las elecciones del 2026.

YouTube video 60WZYajPzuo thumbnail

La exministra Susana Muhamad habló en El Debate de SEMANA sobre este tema y, entre otros aspectos, se refirió a unas supuestas cinco trampas que estaría llevando a cabo el exembajador de Colombia en Reino Unido para convertirse en el único candidato del petrismo.

Según Muhamad, esto lo estaría logrando gracias a la consulta del Frente por la Vida, que se votará el próximo 8 de marzo. La primera trampa de Barreras, según ella, consiste en medir esta votación con la consulta interpartidista que se realizó hace unos meses y que dejó a Cepeda como ganador.

Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido.
Roy Barreras, exembajador de Colombia en Reino Unido. Foto: Juan Carlos Sierra

Esto no se puede comparar ni imponer condiciones, como lo ha dicho Barreras, de que si él saca más votos, entonces tiene que ser el candidato sin que haya un diálogo o un plan conjunto”, comentó.

¿Iván Cepeda o Roy Barreras? En el Pacto Histórico se sacaron al aire los ‘trapitos al sol’ y hubo de todo: señalamientos de “trampa” y pedidos de respeto

Muhamad afirmó que, con esto, el exfuncionario se está “autoproclamando” heredero de todo el proyecto, algo que, a su juicio, también intentó hacer en su momento el exalcalde Daniel Quintero.

La segunda trampa mencionada por la exministra es la estigmatización a los sectores de la izquierda que no están de acuerdo con las acciones de Roy Barreras. “Recuerden que el progresismo es la unión de causas ciudadanas”, expresó.

La siguiente trampa, de acuerdo con este relato, es aprovechar la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de Iván Cepeda, que no le permitió estar en la consulta, y utilizar esto para “erosionar” al hoy candidato.

Roy Barreras e Iván Cepeda, precandidatos presidenciales.
Roy Barreras e Iván Cepeda, precandidatos presidenciales. Foto: Semana

“Con esto, impuso la primera trampa y la primera narrativa: que si sacas más votos en la consulta caliente, entonces él debe ser el candidato”, indicó.

Le advierten a la “izquierda pura” lo que pasará por posición que ha tomado contra Roy Barreras: “Ese es el gran riesgo”

La cuarta trampa para Muhamad es que Barreras está generando una gran división para la primera vuelta, pero pese a esto se proclama como alguien que está intentando generar unidad. Por lo mismo, comparó esto con lo que han hecho otras personailidades de la colectividad.

Mire como otros alidos conversaron, dialogaron y fuimos construyendo, (...) aunque puede ser que vayan finalmente a la primera vuelta, lo que es válido”, señaló.

La última trampa, según esta versión de la exministra, está en decir que por el simple hecho de no apoyar la consulta del Frente por la Vida, entonces los candidatos de derecha van a despegar y se van a imponer en los comicios.

Nuestra responsabilidad es develar estas trampas políticas, que quieren confundir y dividir para reinar. (...) Yo lamento que esta sea la situación, pero llamo a todos a seguir la coherencia”, complementó.

