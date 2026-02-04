Política

Tormenta política por decisión del CNE que deja a Iván Cepeda por fuera de la consulta del Frente por la Vida: “Las reglas son para todos”

La decisión del tribunal electoral en contra del candidato del Pacto Histórico cambia el panorama de las elecciones del próximo 8 de marzo.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 9:15 p. m.
Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.
Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, no podrá participar en la consulta interpartidista de izquierda, que se votará el próximo 8 de marzo.

Tras una votación apretada, el candidato, que previamente fue elegido como aspirante único de izquierda, no podrá medirse en la consulta del Frente por la Vida.

Vicky Dávila, candidata presidencial del Movimiento Valientes, aseguró que “ningún colombiano está por encima de la ley”.

“Iván Cepeda tampoco, aunque sea el Heredero, aunque sea el de Petro y a pesar de todas las amenazas. La institucionalidad en Colombia funciona y eso es una garantía para la democracia y la libertad", dijo la aspirante de la Gran Consulta por Colombia.

María Clara Posada, candidata del Centro Democrático, aseguró que se trata de un triunfo “para la Constitución, en su artículo 107, y para la Ley 1475, que establecía la obligatoriedad de la consulta”.

Y agregó: “No todo se vale y las reglas son para todos“.

Roy Barreras, quien también aspirará en el Frente por la Vida, rechazó la decisión del CNE y propuso “fortalecer nuestra consulta” con otras caras del progresismo.

“Sí haremos acuerdo político. El 9 de marzo, a las 7 de la mañana, una vez derrotemos a la derecha, nos pondremos de acuerdo y nos unimos. Llegaremos juntos a la primera vuelta. No estaremos divididos en la primera vuelta. La unidad es la victoria", dijo Barreras.

Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde y una de las demandantes, celebró la decisión.

“Estamos cansados de las amenazas y los abusos de poder del petrismo”, manifestó en un video.

Juan Fernando Cristo, candidato a la Presidencia de En Marcha, dijo que se trata de una “lamentable decisión” que “viola los derechos políticos” de Iván Cepeda y de los colombianos que votaron por él en octubre pasado.

“Demuestra además esta decisión la urgente necesidad de reformar el sistema político y electoral en Colombia. Mientras no tengamos un poder electoral independiente, autónomo y despolitizado, las decisiones del CNE no van a tener legitimidad y credibilidad entre la ciudadanía”, expresó.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, felicitó a los magistrados y conjueces que tomaron la decisión.

“No le gustará la noticia a Petro ni a Cepeda, pero la ley es clara. No le está permitido participar en más de una consulta interpartidista al heredero de Petro. Felicitaciones a los magistrados y conjueces que hicieron respetar la ley de la arbitrariedad de la extrema izquierda", trinó.

Camilo Romero, quien también participará en la consulta del Frente por la Vida, trató la decisión del CNE de “atentado a la democracia colombiana”.

“Impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida es violar los derechos políticos de millones. La estrategia va más allá: joder al progresismo e impedir un nuevo gobierno de la gente y un congreso alternativo", sentenció.

Por su parte, Iván Cepeda anunció que irá a primera vuelta presidencial, calificando la decisión del CNE de “arbitraria”.

Noticias Destacadas