Le advierten a la “izquierda pura” lo que pasará por posición que ha tomado contra Roy Barreras: “Ese es el gran riesgo”

El próximo 8 de marzo se votará la consulta amplía de Frente por la Vida, la cual ha sido bastante cuestionada desde algunos sectores de la izquierda radical, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara que el precandidato presidencial Iván Cepeda no podía participar.

Tras lo anterior, desde el Pacto Histórico dejaron claro que no participarán en esa consulta en la que sí están precandidatos presidenciales como Roy Barreras y Daniel Quintero.

Lo anterior ha generado una división en el progresismo, a tal punto que el Pacto Histórico pidió a su militancia no votar en las consultas, algo que no cayó muy bien en Roy Barreras.

Roy Barreras le insiste al petrismo que lo respalde en la consulta del Frente por la Vida: “Primero nos contamos y luego nos juntamos”

“No se votará la consulta ni se impulsará propaganda alguna sobre ella. Toda nuestra fuerza organizativa y política debe concentrarse en asegurar una gran votación por las listas del Pacto Histórico. No nos distraen. No nos dividen”, se dijo en el comunicado del Pacto Histórico.

Precisamente, en El Debate de SEMANA, Karime Cotes, representante a la Cámara por el Partido Liberal, advirtió lo que puede terminar pasando tras la posición que ha tomado la “izquierda pura” contra Roy Barreras.

“Lo que yo observo con suma preocupación es que la izquierda pura está asumiendo una postura muy similar a la que asumió en 2018 y no es necesario recordar aquí cuál fue el resultado de ese debate presidencial. Se perdió la Presidencia de la República con Iván Duque en ese momento y ese es el gran riesgo en el que estamos en este momento”, afirmó la representante.

Destapan en vivo las supuestas cinco “trampas” de Roy Barreras para ser candidato del petrismo: “Lamento que esta sea la situación”

Y agregó en El Debate: “Si los sectores progresistas no votamos la consulta del 8 de marzo, la narrativa que va a quedar impresa en la memoria política del pueblo, los titulares del día siguiente de todos los medios de comunicación va a ser que la derecha arrasó la consulta del 8 de marzo”.

Así mismo, en El Debate, Cotes le dijo a la exministra Susana Muhamad que se equivocaba al considerar que el movimiento popular de Colombia es todo de izquierda o del Pacto Histórico, “o solamente se identifica con el petrismo”.

“Existimos muchos otros sectores, doctora Susana: liberales que defendemos el proyecto progresista para Colombia; creemos que una postura sectaria, individualista, cerrada, que rechaza a quienes pensamos de manera distinta porque no somos de izquierda, porque no pertenecemos al Pacto Histórico pero somos liberales, no cabemos entonces en el debate de cara a la carrera presidencial ”, dijo Cotes.