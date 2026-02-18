POLÍTICA

Roy Barreras no logra unir a la izquierda de cara a la consulta: Pacto Histórico habla de disciplina a sus militantes y el candidato dice que “están nerviosos”

La izquierda cierra filas alrededor de Iván Cepeda, mientras que Roy Barreras insiste en buscar ese respaldo. ¿Logrará sumarlo en las próximas semanas?

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 3:33 p. m.
De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Roy Barreras e Iván Cepeda, todos aspirantes a la Casa de Nariño
De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Roy Barreras e Iván Cepeda, todos aspirantes a la Casa de Nariño Foto: SEMANA

El candidato presidencial Roy Barreras no ha logrado uno de sus grandes objetivos: unir a la izquierda a su alrededor, al menos en la consulta presidencial del 8 de marzo denominada el Frente por la Vida, donde compite con el exalcalde Daniel Quintero, entre otros candidatos.

Barreras creía que contaba con simpatías dentro de la izquierda radical y que el hecho de que Iván Cepeda no participara en la consulta presidencial, tras la decisión en su contra del Consejo Nacional Electoral, le permitiría tener oxígeno y garantizar su triunfo en esa elección.

Sin embargo, el Pacto Histórico, la coalición de partidos que respaldan al presidente Gustavo Petro, cada vez marca más distancia, le muestra los dientes y le cierra la puerta a cualquier tipo de respaldo que pueda obtener el exembajador en Reino Unido.

Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma.
Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma Foto: Fotomontaje El País

Barreras ha tendido varios puentes para acercarse al petrismo más radical porque sabe que necesita a la izquierda para un eventual triunfo, pero no lo ha conseguido, menos aún cuando el propio presidente Gustavo Petro no está de acuerdo con la consulta liderada por él y anunció, a través de su red social X, que votaría exclusivamente por las listas a la Cámara y el Senado del Pacto Histórico el 8 de marzo.

Este miércoles, 18 de febrero, el petrismo fue más radical y dio un paso aún más drástico: el anuncio de eventuales sanciones si sus militantes respaldan la consulta del Frente por la Vida, es decir, a Roy Barreras.

“Un pacto unido vota pacto”, “no a las consultas”, “defender lo logrado”, “llegar a cada hogar de Colombia” y “un solo objetivo y disciplina política”, se lee en el comunicado de prensa. El movimiento solo impulsa la candidatura de Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial.

Roy Barreras e Iván Cepeda, precandidatos presidenciales.
Roy Barreras e Iván Cepeda, precandidatos presidenciales Foto: Semana

“Toda la militancia debe volcarse a la campaña al Senado y la Cámara (de cara al 8 de marzo). Con disciplina política y movilización masiva vamos a asegurar la victoria electoral. Esa es nuestra consulta. Ese es nuestro mandato: ganar con el pueblo. Quienes desconozcan estas decisiones políticas, utilicen la imagen y el acumulado del Pacto Histórico en otras campañas o actúen por fuera de la línea colectiva, estarán sujetos a la aplicación de las normas estatutarias, la ley de bancadas y las decisiones de los órganos de dirección del movimiento”, se lee en el comunicado.

El objetivo del Pacto Histórico es adelantarse a eventuales respaldos que podría recibir Roy Barreras, porque en la izquierda no tiene todas las puertas cerradas. De hecho, hay voces que coinciden en que la vicepresidenta Francia Márquez, hoy distante políticamente de Gustavo Petro, respaldaría a Barreras.

Roy Barreras no se quedó callado frente al comunicado y reaccionó: “Están nerviosos y eso los hace cometer errores”, escribió en su red social X.

Roy Barreras.
Roy Barreras Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Soy fundador del Pacto; allí están mis compañeros, quienes durante 15 años han marchado conmigo en defensa de las víctimas, la paz y los derechos humanos, quienes hemos hecho oposición al gobierno pasado, los que salvamos la JEP. ¡Compañeros, no se equivoquen! La unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el Gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro”, les dijo.

Y les pidió: “No siembren heridas que después me cueste trabajo sanar. No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándoles garantías a todos. Yo sé unir a todos”.

