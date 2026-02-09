Política

La izquierda quiere cerrarle la puerta a Roy Barreras por todos lados: le lanzan advertencia a Iván Cepeda y hablan de “conspiración” para “tumbarlo”

Lo dijo en SEMANA el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, quien llamó a Roy Barreras una “viejecita disfrazada de oveja”.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 9:17 a. m.
Roy Barreras e Iván Cepeda, precandidatos presidenciales.
Roy Barreras e Iván Cepeda, precandidatos presidenciales. Foto: Semana

El candidato presidencial Roy Barreras tiene claro que, para ganar las elecciones en 2026, necesita el apoyo de la izquierda, la centroizquierda y el centro, y estima que está en condiciones de unir a todos estos sectores políticos a su alrededor.

Sin embargo, sus recientes movimientos lo han distanciado de Iván Cepeda, el candidato más fuerte actualmente en las encuestas de la izquierda radical, y también han enfriado su relación con el presidente Gustavo Petro, quien anunció públicamente que ni siquiera votará en la consulta del Frente por la Vida, promovida por Roy Barreras, el 8 de marzo.

Barreras ha buscado moverse estratégicamente para acercarse tanto a Petro como a la izquierda progresista.

Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma.
Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma. Foto: Fotomontaje El País

Por un lado, propuso abiertamente que el actual presidente se convierta en su fórmula vicepresidencial, una estrategia inédita al menos en la historia política reciente del país. Con esta maniobra, Roy Barreras buscaría dar la última estocada a la candidatura de Iván Cepeda, hoy su principal contrincante.

Noticias Destacadas