Controversia en la izquierda: Gustavo Bolívar revela supuesta reunión en un apartamento y salpica a Roy Barreras, Daniel Quintero y Gloria Flórez

Hay una gran polémica en las filas del Pacto Histórico por cuenta de unas declaraciones que emitió el exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar, que salpican a Roy Barreras, Daniel Quintero y Gloria Flórez, senadora y líder de ese movimiento político.

En conversación con Palabras Mayores, Bolívar reveló que hubo una reunión en un apartamento antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomara la decisión de excluir a Iván Cepeda de la consulta de la izquierda y de aceptar a Quintero.

“Tres días antes, o dos días antes, de que el Consejo Nacional Electoral sacara a Cepeda y metiera a Quintero, hubo una reunión, le quedo debiendo el apartamento, en la que estuvo Quintero, Roy, Gloria Flórez y otra persona”, manifestó Bolívar.

Él agregó: “No solamente era sacar a Iván Cepeda, sino que, como con la salida de Iván Cepeda se acaba la consulta, era meter a Quintero, revivirlo, para que Roy no estuviera solo y darle más legitimidad a la consulta. De hecho, él me invitó, ¿cómo iba a montarle competencia a Iván Cepeda?”.

La presidenta de la Colombia Humana, Gloria Flórez, negó el encuentro, le envió un mensaje al excandidato a la Alcaldía de Bogotá y lo retó a revelar la prueba: “Yo le hago un llamado a Bolívar a no difamar. No prestarse a minar nuestro proyecto político desde adentro, en ese programa ‘Palabras Mayores’ que ya ha ultrajado a varios de nuestros líderes más representativos, que también me ha atacado y se ha caracterizado por ser un espacio para buscar la destrucción de Colombia Humana y sectores del Pacto Histórico. Una Colombia Humana por la que Bolívar nunca ha trabajado”.

Roy Barreras también se pronunció: “Aunque los chismes, rumores, inventos y falsedades son el alimento de las bodegas y sus propietarios, desmiento con absoluta firmeza a Gustavo Bolívar. Tal reunión no existió. Pregunten también a Iván, a Gloria y a Quintero. Lo reto a rectificar. ¿Qué pretende Bolívar? ¿Culpar al propio Iván Cepeda de una especie de ‘autogolpe’?”.

Él agregó que Iván Cepeda salió de la consulta porque, supuestamente, “un socio tramposo de Delaspriella (sic) hizo de conjuez estando impedido o inhabilitado. Fue un atropello contra nuestra consulta y contra la democracia. Iván no apeló la decisión, sino que decidió, unilateralmente, irse a primera vuelta sin proponer un acuerdo entre nosotros”.

Barreras concluyó: “Lo que pretendían es que no hubiera consulta progresista para quedarse con la cancha libre para la consulta uribista y ganarnos por W. No lo permitiré. Convoco al pueblo progresista (que va más allá de la izquierda radical) a ayudarme a derrotar a la consulta uribista el 8 de marzo”.