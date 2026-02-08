Pacto Histórico reinscribió sus listas a la Cámara de Representantes por Bogotá, Valle, Atlántico y Cauca

Los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico adelantaron este domingo, en horas de la mañana, el proceso de reinscripción ante la Registraduría Nacional, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó las listas conjuntas con la Colombia Humana.

La cabeza de la lista María Fernanda Carrascal explicó que el proceso que se adelantó este domingo se hizo acatando estrictamente el orden definido a partir de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025.

Esta es la estrategia del Pacto Histórico para reconfigurar sus listas a la Cámara que fueron tumbadas por el CNE

El CNE determinó que dentro del proceso quedaron inscritos candidatos de la Colombia Humana, la colectividad del presidente Gustavo Petro, que logró superar el umbral del 15 % de las votaciones y por eso no podía volver a hacer coaliciones de cara a las elecciones de 2026 en sus listas.

El tribunal electoral indicó que el Pacto Histórico debía presentar unas listas y la Colombia Humana tenía que radicar otras por aparte. Sin embargo, desde el petrismo consideran que esto los afecta en el fondo, pues sería más difícil alcanzar el umbral en cada una de las listas y obtener menos curules.

Por eso, la decisión desde la colectividad fue volver a presentar una sola lista con 16 candidatos. "Querían dividirnos en dos, pero no lo consiguieron. Encontramos las formas jurídicas, por supuesto, legales para defendernos y acá estamos", afirmó Carrascal.

La representante insistió en que “no hubo fuego interno”, refiriéndose a la polémica de que la lista habría sido revocada por una integrante de la misma lista, en este caso promovida, presuntamente, por María del Mar Pizarro.

Carrascal agregó que el movimiento tiene preparada la fundamentación jurídica y constitucional en defensa de esta decisión. “Sabemos enfrentar la adversidad y seguimos adelante con una sola lista. En Bogotá, el mensaje es claro: se vota dos veces Pacto”, puntualizó.

El representante Gabriel Becerra, por su parte, aseguró que ya tienen lista la defensa jurídica ante posibles demandas por doble militancia contra los candidatos de la Colombia Humana.

Piden al registrador nacional negar cambios en listas del Pacto Histórico, tras decisión del CNE

“Contra nosotros hay un ensañamiento jurídico. Tenemos la defensa, las evidencias y los argumentos constitucionales para blindar esta decisión”, indicó el representante del Pacto Histórico este domingo.

Desde el Pacto Histórico explicaron que “todas sus actuaciones se han realizado dentro del marco de la ley, con transparencia y de cara al país. Nuestro objetivo es garantizar el derecho fundamental a la participación política y evitar la exclusión de una fuerza democrática que representa a millones de colombianas y colombianos”.

Por eso, insistieron que seguirán “avanzando con serenidad, convicción y firmeza, caminando del lado de la gente. Bogotá merece una representación fuerte, unida y comprometida con las transformaciones que el país necesita”.

La representante Carrascal confirmó que el mismo proceso que adelantaron los candidatos a la Cámara por Bogotá también se realizó en Atlántico, Cauca y Valle; y se estaba a la espera de Cundinamarca y Putumayo.

La inscripción también la confirmó el congresista Alfredo Mondragón: “Acabamos de reinscribir la lista del Pacto Histórico Valle. Ya no podrán borrarnos de elecciones y seremos la fuerza política más votada del Valle y del país”.

Mientras los candidatos del Pacto Histórico realizaban la reinscripción, el registrador nacional, Hernán Penagos, recibía una solicitud formal para que la entidad no acepte modificaciones ni nuevas inscripciones de candidatos derivadas de la lista del Pacto Histórico que fue revocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Valle del Cauca y para que, en consecuencia, dicha coalición sea excluida del tarjetón electoral.

La petición llegó desde Cambio Radical, para que le registrado “rechace las inscripciones que se pretendan realizar como consecuencia de las revocatorias de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes, ordenadas por el CNE, al advertir que permitirlas constituiría una trampa al electorado y un posible fraude electoral”.