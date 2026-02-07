Política

Piden al registrador nacional negar cambios en listas del Pacto Histórico, tras decisión del CNE

En la solicitud, se pide a la Registraduría abstenerse de aceptar o tramitar inscripciones individuales derivadas de la lista revocada.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 10:04 p. m.
CNE revocó lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Valle.
CNE revocó lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Valle. Foto: Foto: Registraduría

El registrador nacional, Hernán Penagos, recibió una solicitud formal para que la Registraduría no acepte modificaciones ni nuevas inscripciones de candidatos derivadas de la lista del Pacto Histórico que fue revocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Valle del Cauca y para que, en consecuencia, dicha coalición sea excluida del tarjetón electoral en las elecciones al Congreso de 2026.

Esta es la estrategia del Pacto Histórico para reconfigurar sus listas a la Cámara que fueron tumbadas por el CNE
No hay duda de que las decisiones del Consejo Nacional Electoral tendrán un impacto directo en las elecciones que deberá hacer la Registraduría en 2026.
No hay duda de que las decisiones del Consejo Nacional Electoral tendrán un impacto directo en las elecciones que deberá hacer la Registraduría en 2026. Foto: guillermo torres-semana

La petición fue presentada por el ciudadano Nicolás Farfán Namén, quien argumenta que permitir inscripciones individuales de los partidos que integraban la coalición desconocería el calendario electoral, la Constitución y la Ley 1475 de 2011.

En su escrito, sostiene que el periodo de inscripción de listas es una etapa “preclusiva” del proceso electoral y que, una vez cerrado, no puede reabrirse directa ni indirectamente, incluso en casos de revocatoria de listas.

Registraduría revela qué va a pasar luego de que el CNE tumbó varias listas del Pacto Histórico al Congreso
CNE también revoca listas a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico.
CNE también revoca listas a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico. Foto: SEMANA, Pacto Histórico

El documento hace referencia a la resolución del CNE que confirmó la revocatoria de la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en el Valle del Cauca e incluyó un parágrafo según el cual los partidos de la coalición podrían inscribir listas de manera individual.

Nación

Petro ordenó a las superintendencias investigar a las represas de Urrá e Hidroituango por las graves inundaciones en el Caribe

Política

Gustavo Petro dice que no votará en la consulta de marzo: “No pediré el tarjetón porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”

Política

Vicky Dávila arremete contra Roy Barreras por comentario machista que hizo sobre ella y Trump: “Usted es un asco”

Política

Gustavo Petro se va de frente contra el Consejo Nacional Electoral y lo señaló de actuar con “conflicto de intereses”

Política

Reconciliación a la vista: Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella se cruzan trinos sobre la importancia de la unidad para derrotar a Cepeda

Política

Exalcalde de Soacha denunció haber sido perseguido por detractores y atacado con un ladrillo durante evento del Centro Democrático

Política

Centro Democrático lanza duras críticas contra Daniel Quintero por volver a la carrera presidencial

Política

Esta es la estrategia del Pacto Histórico para reconfigurar sus listas a la Cámara que fueron tumbadas por el CNE

Política

Iván Cepeda contraataca al CNE y anticipa una denuncia penal luego de ser rechazado para la consulta de la izquierda

Política

Daniel Quintero podrá participar en la consulta del Frente por la Vida: el CNE le da una segunda oportunidad

Para el solicitante, esa posibilidad no tiene sustento constitucional ni legal y vulnera principios como la seguridad jurídica y la igualdad entre los competidores.

El Pacto Histórico confía en que Iván Cepeda gane la Presidencia en la primera vuelta y habla de un plan B en caso de que el CNE decida en contra de su inscripción
El Consejo Nacional Electoral, Iván Cepeda y Gustavo Petro.
El Consejo Nacional Electoral, Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / Presidencia

En la solicitud, se pide a la Registraduría abstenerse de aceptar o tramitar inscripciones individuales derivadas de la lista revocada y, en caso de que se presenten, proceder a su rechazo mediante acto administrativo motivado.

También se solicita que se excluyan del tarjetón electoral el logo, el espacio y las casillas asignadas a la coalición revocada, y que se garantice la integridad del calendario electoral.

Los candidatos más votados de la consulta del Pacto Histórico se quedaron con la mayoría de los votos de algunos municipios apartados del país.
Los candidatos más votados de la consulta del Pacto Histórico se quedaron con la mayoría de los votos de algunos municipios apartados del país. Foto: Lina Gasca-COLPRENSA

La solicitud plantea, además, que la Registraduría debe aplicar de manera directa la Constitución y la ley, incluso, frente a actos administrativos del CNE que pretendan habilitar efectos no previstos por el legislador.

Más de Política

Petro ordenó investigar inundaciones en Córdoba

Petro ordenó a las superintendencias investigar a las represas de Urrá e Hidroituango por las graves inundaciones en el Caribe

CNE revocó lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Valle.

Piden al registrador nacional negar cambios en listas del Pacto Histórico, tras decisión del CNE

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las consultas interpartidistas de marzo.

Gustavo Petro dice que no votará en la consulta de marzo: “No pediré el tarjetón porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”

Vicky Dávila y Roy Barreras, precandidatos presidenciales.

Vicky Dávila arremete contra Roy Barreras por comentario machista que hizo sobre ella y Trump: “Usted es un asco”

La Corte Constitucional dejó sin efecto al CNE para que continúe investigando al presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro se va de frente contra el Consejo Nacional Electoral y lo señaló de actuar con “conflicto de intereses”

Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella.

Reconciliación a la vista: Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella se cruzan trinos sobre la importancia de la unidad para derrotar a Cepeda

Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha.

Exalcalde de Soacha denunció haber sido perseguido por detractores y atacado con un ladrillo durante evento del Centro Democrático

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Centro Democrático lanza duras críticas contra Daniel Quintero por volver a la carrera presidencial

Vicky Dávila, Gustavo Petro y el ELN.

Vicky Dávila responde al ELN por seguimientos y le exige a Petro garantías: “¿Va a permitir que asesinen a otro candidato?"

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Aunque Paloma Valencia gane eventualmente la Gran Consulta por Colombia, su intención de voto solo subiría a 7,6% en primera vuelta, según AtlasIntel

Noticias Destacadas