Piden al registrador nacional negar cambios en listas del Pacto Histórico, tras decisión del CNE

El registrador nacional, Hernán Penagos, recibió una solicitud formal para que la Registraduría no acepte modificaciones ni nuevas inscripciones de candidatos derivadas de la lista del Pacto Histórico que fue revocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Valle del Cauca y para que, en consecuencia, dicha coalición sea excluida del tarjetón electoral en las elecciones al Congreso de 2026.

La petición fue presentada por el ciudadano Nicolás Farfán Namén, quien argumenta que permitir inscripciones individuales de los partidos que integraban la coalición desconocería el calendario electoral, la Constitución y la Ley 1475 de 2011.

En su escrito, sostiene que el periodo de inscripción de listas es una etapa “preclusiva” del proceso electoral y que, una vez cerrado, no puede reabrirse directa ni indirectamente, incluso en casos de revocatoria de listas.

El documento hace referencia a la resolución del CNE que confirmó la revocatoria de la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en el Valle del Cauca e incluyó un parágrafo según el cual los partidos de la coalición podrían inscribir listas de manera individual.

Para el solicitante, esa posibilidad no tiene sustento constitucional ni legal y vulnera principios como la seguridad jurídica y la igualdad entre los competidores.

En la solicitud, se pide a la Registraduría abstenerse de aceptar o tramitar inscripciones individuales derivadas de la lista revocada y, en caso de que se presenten, proceder a su rechazo mediante acto administrativo motivado.

También se solicita que se excluyan del tarjetón electoral el logo, el espacio y las casillas asignadas a la coalición revocada, y que se garantice la integridad del calendario electoral.

La solicitud plantea, además, que la Registraduría debe aplicar de manera directa la Constitución y la ley, incluso, frente a actos administrativos del CNE que pretendan habilitar efectos no previstos por el legislador.