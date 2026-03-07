ELECCIONES

Elecciones 2026: CNE convoca reunión por presuntas inconsistencias en la acreditación de testigos electorales

El pasado viernes se cerró el proceso de inscripción de testigos, el cual arrojó una cifra nunca antes vista en el país.

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 7:40 p. m.
El Consejo Nacional Electoral (CNE)
El Consejo Nacional Electoral (CNE)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) invitó los representantes de los partidos políticos a una reunión este sábado, 7 de marzo, a horas del inicio de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

A través de un comunicado, el órgano electoral señaló que algunas colectividades han advertido de presuntas inconsistencias en la acreditación de testigos electorales para los comicios.

“La corporación atenderá los casos que reporten las agrupaciones políticas integralmente, teniendo en cuenta que el acto administrativo de acreditación corresponde al resultado de cada una de las postulaciones realizadas, de acuerdo con la informacióny datos cargados a la plataforma tecnológica, precisando que cualquier alteración, modificación de estructura o cruce con bases de datos propias de las agrupaciones políticas fueron de su exclusiva responsabilidad”, subrayó el CNE en el texto.

Elecciones en Colombia domingo 8 de marzo: cuándo y cómo votar desde el exterior

Cifra récord de testigos

El pasado viernes se cerró el proceso de inscripción a través de la ‘Plataforma de Postulaciones y Acreditaciones de Actores Electorales’, la cual arrojó una cifra nunca antes vista en el país en el marco de las elecciones.

Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) invitó los representantes de los partidos políticos a una reunión este sábado, 7 de marzo, a horas del inicio de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

En total, de acuerdo con las cifras del CNE, se inscribieron 1.034.532 testigos electorales por parte de las agrupaciones políticas que inscribieron sus listas de candidatos a las elecciones de Congreso de la República.

Está histórica cifra representa que el 98,8 % de las mesas habilitadas en el territorio nacional tendrán al menos a un testigo para custodiar de cerca el antes, durante y después de la jornada electoral.

Si se compara esta cifra con la de las elecciones legislativas de 2022 se observa un crecimiento sustancial, principalmente en los auditores de sistemas, los cuales aumentaron en 5.663 %, al pasar de 186 a 10.720.

Elecciones 2026 | ¿Cuál es la diferencia entre conteo de votos y escrutinio? Cristian Quiroz, presidente del CNE, lo explica

“Para nosotros es una alegría contarle a todo el país que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con todas las garantías, para los partidos, candidatos y agrupaciones políticas”, destacó el magistrado Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral.

La cantidad de testigos postulados para la jornada de este domingo, 8 de marzo, representa un incremento considerable frente al número de estos actores que estuvieron en las elecciones legislativas de 2022, lo que demuestra el interés y compromiso con la democracia

Testigos electorales por agrupación política

La mayor cantidad de testigos electorales postulados para las elecciones de Congreso de la República la tiene el Pacto Histórico, seguido por el Centro Democrático y el Partido Liberal.

La colectividad de gobierno inscribió un total de 93.329 testigos electorales para la jornada del domingo, mientras que el partido que lidera el presidente Álvaro Uribe postuló a 87.645 actores para desempeñar esta función.

Le sigue en su orden el Partido Liberal (82.992 testigos), Ahora Colombia (69.517), Frente Amplio Unitario (66.110), el Partido Conservador (56.018), el partido de la U (52.273) y Alianza por Colombia (35.932).

Noticias Destacadas