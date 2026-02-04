Doble golpe: CNE también revocó lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la lista completa a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en Bogotá, poco después de definir que Iván Cepeda, candidato de la colectividad, no puede participar en la consulta del Frente por la Vida.

El argumento de los magistrados radica en que el Pacto Histórico superó el 15% de los votos en 2022, por lo cual no podría establecer coaliciones en esta elección.

Además, argumentan que se configuró sin darle los primeros lugares a las tres mujeres que encabezaron la votación de la consulta de octubre pasado.

La decisión también se tomó con las listas del Pacto Histórico en el Valle del Cauca, bajo los mismos argumentos.

María Fernanda Carrascal quedó en primer lugar en la elección. Le siguen Laura Daniela Beltrán, mejor conocida como Lalis, y María del Mar Pizarro García.

Desde el equipo de la representante Pizarro hubo una solicitud de revocatoria, dado que fue ubicada en el renglón cinco de la lista presentada ante la Registraduría.

Atención: Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del 8 de marzo, según mayorías en el Consejo Nacional Electoral

Ahora bien, esta decisión podría ser objeto de un recurso de reposición por parte de la colectividad. En caso de quedar en firme, el Pacto Histórico tendrá hasta el 8 de febrero para reorganizar la lista, cumpliendo con lo dicho por el tribunal electoral.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión a través de su cuenta de X, calificando las decisiones como “golpe electoral”.

“Simplemente que el CNE no permita inscribir las listas del Pacto Histórico, siendo fundamentales para constituir las mayorías de la Cámara de Representantes es un golpe a profundidad contra la constitución y la democracia. Estamos ante un golpe electoral", dijo Petro en sus redes sociales.

Cepeda, candidato del petrismo, aseguró en días pasados que el CNE tenía previsto tumbar 15 listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes.

“Lo que está en juego es si la extrema derecha y sus aliados lograrán detener y revertir el proceso de transformación social que hemos empezado por nuestro gobierno”, dijo en su momento.