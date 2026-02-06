¿Cuánto cobran los asesores de Roy Barreras y Sergio Fajardo? Gustavo Bolívar habla de “billete grande” y revela montos tras hacer “cotizaciones”

Gustavo Bolívar, exsenador, libretista, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista que concedió para referirse a la controversia que hay porque el exembajador de Colombia en Londres Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero sí irán a consulta el 8 de marzo, pese a que en la misma no estará el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, el libretista dijo saber cuánto están cobrando los asesores de Barreras y del también candidato presidencial Sergio Fajardo.

“Roy Barreras va y contrata al español que estuvo con Petro para hacer creer que eso viene de allá, no. Ellos son muy hábiles, pero Roy no es el candidato de Petro, yo se lo puedo asegurar. No es el candidato de Petro. Ahora, llega a pasar algo, porque como es política, llega a pasar algo por el camino, Cepeda no puede, no llegó, lo bajaron, alguna cosa y pues yo creo que el Gobierno no le va a votar a Abelardo de la Espriella”, señaló, inicialmente.

“Bueno, hay dos dos estrategas que valen mucha plata. Yo diría que un millón de dólares cada uno. Habría que averiguar, que son el que tiene Fajardo y el que tiene Roy. Pues por toda la campaña, pueden llegar a ser 100.000 dólares mensuales, algo así“, aseguró Gustavo Bolívar.

“Yo fui candidato y yo hice esas cotizaciones, no lo estoy diciendo por especular. Yo nunca tuve, yo prácticamente mi estrategia era yo porque eso costaba tanto que no era posible. Ahí me tocarían a mí empezar a vender cosas. No sé si ese sea el caso de ellos, pero son campañas muy costosas. El equipo que armó Roy vale mucha plata, las vallas que ha puesto valen mucha plata”, agregó.

“Hay líderes en todo el territorio que estaban conmigo, ahora están con Roy. Yo digo: ‘Y eso, ¿qué pasó?’. Pero obviamente les he querido preguntar y no contestan, pues seguramente les tienen un sueldo porque yo creo que por convicción, por religión, nadie vota por ellos. Entonces están invirtiendo, están invirtiendo", agregó.

“Ojalá el CNE (Consejo Nacional Electoral) sea muy acucioso en mirar también el valor de los estrategas, porque siempre dicen: ‘No, gasté tantos pasajes, tantas vallas, tantas tal’, pero dejan por fuera el grueso, que es un billete grande, grande, grande”.

El 20 de julio de 2025, Sergio Fajardo confirmó que será candidato presidencial y lo hizo a través de un pronunciamiento en video. Pocos días después se conoció que está siendo asesorado por uno de los expertos que acompañó al presidente, Gustavo Petro, en la campaña de 2022.

Se trata de Antoni Gutiérrez-Rubí, quien ha hecho carrera asesorando a diferentes políticos de Latinoamérica, como Claudia Sheinbaum, y a otras figuras de la izquierda de la región que han fungido como aliados del presidente Gustavo Petro.

Fajardo contestó enfáticamente que él puede responder por Gutiérrez-Rubí y que está muy complacido con el trabajo. “El asesor lo elegí yo, yo lo busqué y ha trabajado con nosotros de manera impecable porque la campaña y la asesoría está en función de lo que el candidato representa y quiera. Hemos hecho un trabajo maravilloso con este asesor”, dijo.

Fajardo destacó que todo el anuncio de su candidatura presidencial fue elaborado con el asesor español y que no tiene queja alguna del trabajo.

“¿Han visto algo raro, sucio o tramposo? Nada, todo es transparente. Yo lo llamé porque me da la mejor impresión y es una persona con la que da gusto trabajar. Me da la mejor impresión, las expectativas las ha llenado y respondo por eso, así como responderé por las personas cuando conforme mi equipo de gobierno”, señaló.

“No voy a discutir lo pasado porque eso no me corresponde, nadie me buscó, no me engañaron ni nada de eso. Fue una decisión personal. Respondo por eso, si ustedes ven algo incorrecto, pues es mi responsabilidad”, agregó.

En cuanto a Roy Barreras, el primero de febrero de 2026 se conocieron sus refuerzos. Roy Barreras informó que reforzará su campaña presidencial con tres asesores: Antonio Solá (que trabajó en la reelección de Juan Manuel Santos), Xavier Vendrell (cercano a Gustavo Petro) y Marco Cartolano.

“Nos une a todos el propósito de frenar la ola de derecha autoritaria y garantizar un gobierno progresista en Colombia”, afirmó el exembajador en el Reino Unido en su cuenta de X.

El nombre que ha generado más revuelo en las redes sociales es el de Xavier Vendrell, un catalán que Gustavo Petro nacionalizó como colombiano en menos de un mes y que está rodeado de múltiples escándalos. Una de las polémicas más sonadas tiene que ver con el supuesto intento de infiltración de alias Papá Pitufo, el zar del contrabando, a la campaña de Petro en 2022.

La versión del Pacto Histórico es que ese dinero no se alcanzó a gastar porque el hoy director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, se enteró de la situación, advirtió a Petro y el presidente ordenó el retorno de la plata.

Vendrell también es recordado porque afirmó que el primer mandatario, después del segundo whisky, se vuelve “anarquista”, y por una investigación del diario ABC, que sembró dudas sobre la gran fortuna que ha materializado desde su llegada a Colombia.