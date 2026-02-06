Gustavo Bolívar advierte en vivo al petrismo sobre el verdadero objetivo que tendría Roy Barreras: “Yo no le jalaría a eso”

Hay una crisis y división profunda en el sector de la izquierda tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitir que Iván Cepeda participe en la consulta del Frente por la Vida, lo que lo obliga a ir directamente a primera vuelta.

La situación poco a poco ha ido escalando y varios dardos se han lanzado. Uno de los más apuntados es Roy Barreras, quien ha sido señalado de estar detrás de todo esto y generar grietas de cara a las elecciones del 2026.

Gustavo Bolívar habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y reveló el supuesto objetivo que en verdad tendría Barreras y, por lo cual, pese a los llamados que se le han hecho, hasta el momento no se ha bajado de la consulta.

“Roy le está apuntando a ser vicepresidente”, dijo de manera tajante y sin titubeos el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

El también exsenador aseguró que no se trata de un “secreto” para nadie y hasta destapó que el exembajador de Colombia en Reino Unido incluso visitó a todos los precandidatos para intentar hacer un acuerdo.

Gustavo Bolívar destapa supuesto plan de Roy Barreras contra Iván Cepeda: “Hay rumores”

“Nos propuso que el segundo de la consulta fuera el vicepresidente. En el momento yo le dije que eso tocaba analizarlo a la luz de la coyuntura y mirar cómo iba a estar la votación en primera vuelta para tomar una decisión tan difícil”, manifestó.

En ese momento, según dijo Bolívar, le respondió que no lo haría y declinó esa propuesta. Ahora, tras la decisión del CNE en contra de Cepeda, la estrategia de Barreras habría cambiado y le estaría apuntando a ganar la consulta.

Para ello, de acuerdo con el excongresista, se estaría rodeando de grandes estrategas políticos y estaría destinando un buen dinero para conseguir su objetivo. “Eso no nos funciona a nosotros aquí”, expresó.

“Yo no le jalaría a eso, yo creo que Cepeda tampoco y mucho menos Petro. Pero hay que esperar a ver qué pasa con esa consulta”, complementó .

Revelan lo que responde Petro cuando le preguntan si su candidato es Iván Cepeda o Roy Barreras: “Me lo ha dicho muchas veces”

Bolívar afirmó que por el momento resta esperar para conocer cuál será el anuncio que hagan los participantes y que debería salir a la luz a las 6:00 de la tarde de este viernes, hora en la que se confirmará todo.

“Ahí sabremos si se inscribieron, si se bajan, si se quedan para construir o si se quedan para destruir el proyecto político”, apuntó.

Por otra parte, recordó que Roy Barreras, por lo menos en las encuestas, no ha sumado mucho y hay una gran diferencia frente a Iván Cepeda. Por eso, dejó en claro que el exembajador tampoco aportaría muchos votos en las elecciones.

En ese sentido, advirtió que será muy fundamental la decisión que tome el centro, especialmente en la segunda vuelta, de esto dependerá, a juicio de Bolívar, una posible victoria del petrismo en los comicios.

“Esa es una decisión que tiene que tomar la gente del centro y por lo regular, teniendo en cuenta la dinámica de las últimas elecciones, un sector se va a la derecha y otro a la izquierda”, explicó.