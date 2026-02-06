Gustavo Bolívar destapa supuesto plan de Roy Barreras contra Iván Cepeda: “Hay rumores”

A pesar de que el CNE excluyera el senador y precandidato Iván Cepeda de la consulta del progresismo que se llevará a cabo en marzo, más exactamente la del Frente por la Vida, aún hay quienes insisten en que esta se realizará.

Se trata de los precandidatos presidenciales Roy Barreras y Daniel Quintero, quienes participarían en la consulta del Frente por la Vida para elegir a un candidato presidencial que represente a la izquierda. Lo anterior ha generado molestias en el Pacto Histórico.

Destapan en vivo supuesta traición de Roy Barreras a Iván Cepeda: “El país lo conoce y sabe”

Precisamente, el exprecandidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, destapó en El Debate de SEMANA un supuesto plan de Barreras contra Iván Cepeda.

“Él [Roy Barreras] tenía su plan B y su plan A. El plan A era que estando Iván [en la consulta], él lograra quedar segundo para poder, digamos, maniobrar y exigir que el segundo de la consulta fuera como la fórmula vicepresidencial. Eso sí no lo han negado y lo ha buscado buscado. Es legítimo que lo busque. Y lo segundo, es cuando ya el CNE, y ahí no sabemos, porque eso sí sería más grave, porque hay rumores pero no pruebas, de que todo eso se orquestó; de que toda esta decisión del CNE también tenga ahí manos amigas metidas“, dijo Bolívar en El Debate.

En desarrollo.