Gustavo Bolívar destapa supuesto plan de Roy Barreras contra Iván Cepeda: “Hay rumores”

Al interior del Pacto Histórico hay tensión, luego de que el CNE le anunciara a Iván Cepeda que no puede participar en la consulta del Frente por la Vida.

6 de febrero de 2026, 5:34 p. m.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Roy Barreras y Gustavo Bolívar.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Roy Barreras y Gustavo Bolívar. Foto: Colprensa

A pesar de que el CNE excluyera el senador y precandidato Iván Cepeda de la consulta del progresismo que se llevará a cabo en marzo, más exactamente la del Frente por la Vida, aún hay quienes insisten en que esta se realizará.

Se trata de los precandidatos presidenciales Roy Barreras y Daniel Quintero, quienes participarían en la consulta del Frente por la Vida para elegir a un candidato presidencial que represente a la izquierda. Lo anterior ha generado molestias en el Pacto Histórico.

Precisamente, el exprecandidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, destapó en El Debate de SEMANA un supuesto plan de Barreras contra Iván Cepeda.

Él [Roy Barreras] tenía su plan B y su plan A. El plan A era que estando Iván [en la consulta], él lograra quedar segundo para poder, digamos, maniobrar y exigir que el segundo de la consulta fuera como la fórmula vicepresidencial. Eso sí no lo han negado y lo ha buscado buscado. Es legítimo que lo busque. Y lo segundo, es cuando ya el CNE, y ahí no sabemos, porque eso sí sería más grave, porque hay rumores pero no pruebas, de que todo eso se orquestó; de que toda esta decisión del CNE también tenga ahí manos amigas metidas“, dijo Bolívar en El Debate.

En desarrollo.

