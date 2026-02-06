Revelan lo que responde Petro cuando le preguntan si su candidato es Iván Cepeda o Roy Barreras: “Me lo ha dicho muchas veces”

Cada vez faltan menos semanas para la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia, y los diferentes sectores ultiman detalles para escoger sus candidatos.

En el petrismo hay una gran incógnita, ya que no está claro cuál será su ficha principal. En su momento, se dijo que la apuesta sería Iván Cepeda, pero, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no dejarlo estar en la consulta del Frente por la Vida, otras teorías han salido a relucir.

Una de ellas apunta a que Roy Barreras sería, en verdad, la carta del presidente Gustavo Petro para los próximos comicios, lo que incluso ha generado una división al interior de la izquierda.

El exembajador de Colombia en Reino Unido habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y reveló lo que siempre responde el jefe de Estado cuando le preguntan, en privado, si su candidato es él o Cepeda.

Barreras dejó en claro que maneja un diálogo permanente con Petro y que ambos conservan una buena relación. “Yo tengo con él una comunicación fraterna, respetuosa y afectuosa”, dijo.

“Los respeto y lo defiendo porque el solo hecho de haber puesto en el primer nivel de la agenda colombiana la inclusión social y la lucha con los más vulnerables, me merece todo un respeto”, añadió.

En ese sentido, resaltó que el objetivo es seguir con esa unión para lograr que el progresismo siga estando en el poder. Por eso, está esperando para dialogar con Petro en las próximas horas, tras lo que fue su visita a Washington, Estados Unidos.

“Él es un hombre inteligente, le llenan la cabeza de historias y cuentos, pero finalmente ha demostrado que lidera la agenda nacional y él es indispensable para garantizar el cambio 2.0″, manifestó.

Fue entonces cuando habló de si el presidente estaba con él o con Cepeda para las elecciones de 2026. Sin ninguna duda, Barreras reveló lo que el mandatario le ha dicho en privado acerca de este tema.

“Él me ha dicho en repetidas ocasiones que es neutral y se lo ha dicho a sus ministros y a los funcionarios que le dicen que les gusta alguna cosa mía. Él responde: ‘No, yo no me meto en eso, yo soy neutral, hay varios candidatos progresistas y que hablen las urnas’”, relató.

El precandidato presidencial reiteró que esta ha sido la respuesta de Petro en muchas ocasiones y que, incluso, lo ha mencionado delante de Iván Cepeda.

En ese sentido, Roy Barreras aseguró que confía plenamente en la palabra del jefe de Estado y, además, es consciente de que en su cabeza maneja varias alternativas. “Tiene a Cepeda, que es un candidato legítimo y tiene el derecho de ir a primera vuelta”, expresó.

“Me tiene a mí, que soy un candidato que durante años le ha defendido, que construyó su proceso, que le dio solidez el primer año y que seguirá apoyando el proyecto progresista”, complementó.

Por eso, sostuvo que espera que el 9 de marzo, un día después de la votación de las consultas y el Congreso, sea el propio Petro quien genere esa unión que se necesita para que el progresismo siga en el poder por otros cuatro años.