Ministro Pedro Sánchez revela qué observaron en videos tras caída del avión en Putumayo: destapa versión y dice algo que no se sabía

Luto en el país por la muerte de más de 60 integrantes de la Fuerza Pública tras la caída de un avión Hércules de las Fuerzas Militares, en hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado lunes 23 de marzo.

Ahora, transcurridas pocas horas de esa tragedia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló en El Debate de SEMANA algo que hasta ahora no se había dicho.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el avión habría alcanzado a golpear contra un árbol antes de caer a tierra e incendiarse.

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Así se pudo apreciar en unos videos que, según el ministro Sánchez, ya revisaron.

“En temas de meteorología estaban las condiciones. Ahora, ¿por qué pasó y cómo pasó? Eso lo dirá la investigación. En los videos que hemos encontrado, observamos que el avión alcanza a golpear un árbol en la trayectoria de despegue y luego se va hacia tierra. ¿Por qué golpeó ese árbol? No lo sé. ¿Por qué cayó hacia allá? Tampoco lo sé. Hay unas cajas negras, una que tiene datos y otra que tiene voz… eso nos dirá”, indicó puntualmente Sánchez en El Debate.

No obstante, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en decir que no es momento para que empiecen las especulaciones y que él no se va a prestar para ello.

“Pero comenzar a especular, no lo voy a hacer. Y le pido a todas las personas que no lo hagan, no especulen, no generen ahí protagonismo con el dolor y la incertidumbre de otros”, agregó Sánchez.

Por otra parte, sobre lo dicho por el presidente Gustavo Petro, quien llamó “chatarra” al avión accidentado en Putumayo, el ministro Sánchez aseguró que al jefe de Estado lo que supuestamente le preocupaba era la seguridad de los integrantes de la Fuerza Pública.

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“El presidente de la República es una de las personas más preocupadas por la seguridad, por la vida de toda la población; pero independientemente de esa posición que ha hecho, digamos, en términos políticos de la campaña, es claro que él tiene una profunda preocupación por lo que le pasa a un soldado o por lo que le pasa a un policía”, afirmó Sánchez.

Minutos después de la caída del avión Hércules en Putumayo. Foto: AP

No obstante, Sánchez destacó que, si bien el avión accidentado tenía 43 años de servicio, contaba con plena aeronavegabilidad.

“Él conoció de primera mano que se trata de una aeronave que, si bien es cierto que tiene 43 años de servicio, estaba con plena aeronavegabilidad. Él se preocupa y esa fue una de las decisiones de él, por las cuales se compraron aviones Gripen que eran nuevos. Él ha sido enfático en comprar aeronaves nuevas, capacidades nuevas y que seamos autónomos en ello”, aseveró el ministro en El Debate.