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Le dicen al presidente Petro que “ya dejó la matemática cuántica atrás y ahora es experto en aviación e ingeniería”

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro le respondió al comandante de la FAC por contradecirlo sobre el accidente del avión Hércules en Putumayo.

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Redacción Nación
25 de marzo de 2026, 12:14 p. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El pasado lunes 23 de marzo, un avión Hércules C-130 de las Fuerzas Militares de Colombia se precipitó a tierra en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo, minutos después de haber despegado.

Tras ese siniestro, 69 integrantes de la Fuerza Pública murieron, en su mayoría militares.

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Transcurridas pocas horas de esa tragedia, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el general Carlos Silva, entregó un informe detallado sobre la vida útil que todavía le quedaba al avión Hércules, a pesar de que ya llevaba muchos años en operación.

“Entre 2021 y 2024 voló 345 horas, en 2025, 537. Un avión de estos vuela unas 500 horas anuales: si se dividen las 20.000 horas que quedaban disponibles entre eso, nos da que el avión todavía puede volar 40 años más”, dijo el general Silva este martes en medio de un consejo de ministros.

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Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, quien había dicho que el avión accidentado era una “chatarra”, no dudó en responderle al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), por contradecirlo en vivo sobre el accidente de ese aparato en Putumayo.

Soldados accidente avión
En la imagen, la lista de los fallecidos en el accidente. Foto: AFP

En medio de la controversia, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se expresó sobre el tema y criticó al jefe de Estado en su cuenta de X.

Lafaurie le dijo puntualmente al presidente Petro: “Ya dejó la ‘matemática cuántica’ atrás… Ahora es experto en aviación e ingeniería”.

Vale destacar que, en su mensaje también publicado en X, el presidente Petro le respondió al general Silva que no estaba de acuerdo con sus explicaciones, “ni con la interpretación ni con las explicaciones”.

En cuatro puntos, el jefe de Estado expuso las razones y hasta terminó mencionando al expresidente Iván Duque.

“1. La experiencia de la tripulación que iba en el avión, duplicada en número, es inmensa y reduce la probabilidad del error humano.

2. No hay señal alguna de ataque.

3. No era un problema de la pista.

4. Entonces concluyen que no se sabe la causa. La respuesta correcta es: aumenta la probabilidad de la vejez del avión.

Quieren evadir la responsabilidad del gobierno de Duque. Pediré el listado de oficiales y funcionarios públicos que tienen responsabilidad en la adquisición del mantenimiento de la nave”, indicó puntualmente el mandatario de Colombia.