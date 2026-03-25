Política

Petro le responde al comandante de la FAC por contradecirlo en vivo sobre accidente de avión en Putumayo: “No estoy de acuerdo”

El jefe de Estado insistió en la supuesta responsabilidad que tiene el gobierno de Iván Duque.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 10:28 a. m.
Gustavo Petro y el comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Silva.
Gustavo Petro y el comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Silva. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Presidencia / Foto 3: AFP

El presidente Gustavo Petro le respondió al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), general Carlos Silva, por contradecirlo cuando mencionó que el avión accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo, era una “chatarra”.

Casa matriz del Hércules C-130 llegaría a Colombia para apoyar investigación de tragedia aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo

El oficial, en medio del consejo de ministros de este martes, dio un informe detallado sobre la vida útil que todavía le quedaba a la aeronave, pese a que ya llevaba muchos años por los aires.

“Entre 2021 y 2024 voló 345 horas, en 2025, 537. Un avión de estos vuela unas 500 horas anuales: si se dividen las 20 mil horas que quedaban disponibles entre eso, nos da que el avión todavía puede volar 40 años más”, señaló.

El jefe de Estado no dudó en responder a estar afirmaciones y, por medio de su cuenta de X, se mostró en contra del general. “No estoy de acuerdo ni con la interpretación ni con las explicaciones”, dijo.

Política

Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria fue aprobada por el Congreso y pasará a sanción presidencial

Política

Así fue el incómodo momento entre Gustavo Petro y su directora de Planeación Nacional: le dijo que no se había leído la Constitución

Política

Los senadores que estudiarán apelación a la reforma a la salud; Congreso creó subcomisión para definir el futuro del proyecto

Política

CNE archiva proceso en contra de Abelardo de la Espriella por supuesta violencia política basada en género

Política

Alcaldes reclaman que no fueron escuchados por el Gobierno: “La conversación no ha sido la mejor”

Política

“Estamos ante una violencia estructural”: defensora Iris Marín habla del acoso sexual en medios de comunicación

Política

Petro anunció medidas tras tragedia en Putumayo y advirtió que había pedido el reemplazo de los aviones Hércules

Política

Petro se refirió a la Segunda Marquetalia, revivió el “entrampamiento”, y calificó a Santrich y Márquez como “débiles mentales”

Política

Gustavo Petro habló de “responsabilidades internas” tras tragedia aérea en Putumayo que deja 69 militares muertos: “¿Por qué nos regalan chatarra?”

Política

Alcaldes se le plantan a Petro: dicen que las ciudades son víctimas de su “maltrato” e “ignorancia”; piden recursos para las Fuerzas

El máximo mandatario argumentó que al interior del Hércules iba una tripulación de gran experiencia y que, además, se encontraban muchas personas con altos conocimientos, lo que reduce la probabilidad de que el accidente se haya producido por un error humano.

Tal y como lo han dicho las autoridades, el presidente dejó en claro que por el momento no se tiene ningún indicio o señal de que el hecho se registrara por cuenta de un ataque.

Además, también negó que la precipitación se diera como consecuencia de un problema de la pista, la cual hacía un mes había sido invadida por 300 vacas.

Llegaron a Bogotá las 69 víctimas del trágico accidente aéreo en Putumayo; Medicina Legal hará las labores forenses

“Entonces concluyen que no se sabe la causa. La respuesta correcta es: aumenta la probabilidad de vejez del avión”, afirmó el jefe de Estado.

En ese sentido, Petro continuó con su polémica afirmación de que hay una responsabilidad del gobierno anterior, lo que ha desatado un fuerte cruce con su antecesor Iván Duque.

Soldados accidente avión
Accidente del avión en Putumayo y las víctimas fatales. Foto: AFP

“Quieren evadir la responsabilidad del gobierno de Duque. Pediré el listado de oficiales y funcionarios públicos que tienen responsabilidad en la adquisición del mantenimiento de la nave”, concluyó.

Por el momento, no se saben con exactitud las causas por las que la aeronave se cayó, dejando un saldo de más de 60 personas sin vida. Las autoridades trabajan a toda marcha para esclarecer por completo lo ocurrido en este terrible siniestro.