Política

“Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico”: expresidente Iván Duque a Petro

El exmandatario le respondió a Petro sobre las críticas que le hizo por el avión Hércules que se accidentó en Putumayo.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 9:35 a. m.
Iván Duque y Gustavo Petro.
Iván Duque y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

El expresidente Iván Duque volvió a criticar al presidente Gustavo Petro por el debate sobre las razones del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

“Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico. El actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años y luego lo designé jefe de Operaciones Aéreas; y el anterior comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, fue mi gerente de Satena”, aseguró el exmandatario.

Además, dijo que ambos podrían dar fe del trabajo “riguroso” que habría hecho Duque en su gobierno con la anteriormente denominada “Fuerza Aérea Colombiana”.

“Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias. Más bien, haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista, para que estas cosas no sucedan”, criticó Duque.

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Asimismo, el expresidente le pidió a Petro que “deje de consumir tanto ‘café’ en las mañanas”, pues le estaría “afectando el discernimiento y el juicio”. “Respete a las víctimas y asuma, si es que puede, la dignidad del cargo”, reclamó el expresidente.

El mensaje de Duque surgió luego de que Petro pidiera averiguar quién fue el contratista de la compra del Hércules y dijo que supuestamente al exmandatario se le habría ocurrido “comprar chatarra”. “Un país no se defiende con chatarra y corruptos”, criticó el mandatario en una respuesta a la candidata presidencial Paloma Valencia.

Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguízamo, Putumayo.
El accidente de la aeronave en Putumayo ha generado acusaciones por responsabilidades políticas. Foto: AFP

La ganadora de la Gran Consulta por Colombia solicitó que haya una investigación “transparente” para saber cuáles fueron las causas del siniestro. “No es aceptable que se siga poniendo la vida de nuestros soldados en riesgo con un pésimo mantenimiento de las aeronaves de Colombia”, afirmó Valencia.

En los últimos días, el expresidente Duque ya había criticado la gestión del presidente Petro. En medio del lanzamiento del primer libro de su fundación I+D, habló de cinco bombas que se habrían activado en ese gobierno, por lo que alertó sobre lo que podría pasar con la continuidad de ese mandato. Por eso, criticó a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

“Que el señor Cepeda deje la cobardía; el que quiera ser presidente tiene que ir a debates (…) Pretender ser presidente de Colombia escondido en el burladero es realmente una vergüenza. Yo creo que todos los demás sectores que están en este momento recorriendo el país y proponiendo lo están haciendo de manera intensa, pero para que el país los escuche tiene que haber debate”, afirmó Duque.