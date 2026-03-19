“Que el señor Cepeda deje la cobardía; el que quiera ser presidente tiene que ir a debates”, expresidente Iván Duque

El expresidente Iván Duque habló de lo que estaría en juego en las elecciones para el 2026. Concretamente, se refirió al candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y pidió que asista a debates con los demás candidatos.

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“Que el señor Cepeda deje la cobardía; el que quiera ser presidente tiene que ir a debates”, dijo el exmandatario.

El exmandatario hizo las declaraciones en medio del lanzamiento del libro Rescatando a Colombia, la primera publicación de este tipo de su Fundación I+D, en la que varios expertos analizaron las problemáticas que tiene el país tras el Gobierno de Gustavo Petro y lo que debería resolver el próximo presidente para que el país salga adelante.

“Que el señor Cepeda deje la cobardía. Quien quiera ser presidente tiene que ir a debates”, dijo el expresidente Iván Duque durante el lanzamiento del primer libro de su Fundación I+D. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yPsTcoDIqD — Revista Semana (@RevistaSemana) March 19, 2026

Duque dijo que no está respaldando a ningún candidato en específico, pero pidió que se puedan unir distintos sectores para hacerle frente a Iván Cepeda, a quien considera que el “heredero” de las políticas de Gustavo Petro que le generan alertas al exmandatario.

“Pretender ser presidente de Colombia escondido en el burladero es realmente una vergüenza. Yo creo que todos los demás sectores que están en este momento recorriendo el país y proponiendo lo están haciendo de manera intensa, pero para que el país los escuche tiene que haber debate”, reiteró el exmandatario.

Expresidente Iván Duque. Foto: Paula López

Duque agregó que esas cinco bombas de las que se habla en su libro podrían estallar con la continuidad del candidato del Gobierno. “No solamente podrían incrementar; ellos fueron los que las activaron. Ellos saben que en este momento no les importa y a Petro no le importa que exploten después, aún en ese escenario”, dijo.

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Según el expresidente, lo que quisiera el petrismo es “aferrarse en el poder”. “Eso sería muy grave, donde esas bombas exploten; eso se traduce en pobreza, en miseria, en el crecimiento de las tasas de interés y la pérdida de calificación crediticia de nuestro país y el descrédito de la inversión”, agregó.

Duque considera que esas bombas deben desactivarse rápidamente y por eso se debe escuchar a los candidatos para saber qué camino tomar. Las cinco bombas a las que se refirió el exmandatario son la fiscal, la de seguridad, la salud, la política exterior y la energética.