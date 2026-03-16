POLÍTICA

SEMANA revela secretos de una reunión entre Iván Cepeda y las bancadas del Pacto Histórico; se habló de Uribe y una estrategia: “La minga recorrerá el país”

El objetivo principal a derrotar en las urnas es Álvaro Uribe Vélez, coincidieron en el encuentro realizado en Residencias Tequendama.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 5:31 p. m.
El candidato presidencial Iván Cepeda.
El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

A las 2:00 de la tarde de este lunes, 16 de marzo, las bancadas de Cámara y Senado del Pacto Histórico, las actuales y las electas, se reunieron en el auditorio de Residencias Tequendama, ubicado en el centro de Bogotá.

El objetivo: un encuentro convocado por el candidato Iván Cepeda y su vicepresidenta, Aida Quilcué.

SEMANA confirmó que Cepeda, Quilqué y toda la plana mayor del petrismo asistieron a la convocatoria que se extendió durante más de tres horas. Hablaron de varios temas, entre ellos, la estrategia que tienen para ganar la Presidencia en la primera vuelta el domingo 31 de mayo.

Sectores del Pacto Histórico se sorprendieron con el anuncio de Iván Cepeda al considerar que la izquierda ya cuenta con el respaldo de los indígenas.
Iván Cepeda y Aida Quilcué. Foto: AFP

Uno de los puntos que se anunció es que la minga indígena recorrerá Colombia, tal como lo dijo el senador Alexander López en un video que fue ampliamente divulgado en las redes sociales.

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“Estamos en minga. Esa minga la vamos a montar en la chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno. Tenemos 79 días, hasta el 31 de mayo; allí tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí. No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que nos va a joder”, advirtió López.

Regreso a la tarima pública de Alexander López
El congresista Alexánder López. Foto: cortesía

Él también estuvo presente en el encuentro de este lunes, donde a los asistentes les quitaron sus teléfonos celulares y les entregaron unas hojas y lapiceros para escribir.

Una persona que estuvo en la reunión le contó a SEMANA que la orientación de Cepeda es evitar, al máximo, las entrevistas periodísticas con los medios de comunicación tradicionales. Y, al contrario, enfocarse en los alternativos.

“La campaña está fortaleciendo su equipo nacional de comunicaciones, que, con base en estudios, mediciones y la estrategia política definida, elaborará y difundirá los mensajes y piezas oficiales para todos los canales de comunicación: redes sociales, radio, televisión, prensa, materiales impresos, presencia territorial y de calle. Como parte de esta estrategia, se iniciará el despliegue nacional de millones de periódicos de campaña, con el objetivo de llevar el mensaje de nuestra candidatura a la mayoría de los hogares del país”, se lee en una circular político-electoral repartida en la jornada y conocida por SEMANA.

En la reunión también se dejó claro que su candidatura estaba lista para ganar en la primera vuelta presidencial porque los votos “estaban”.

Insistieron en las divisiones de la derecha de cara a la primera vuelta presidencial entre los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, además de algunos partidos políticos tradicionales en las elecciones del 8 de marzo como Cambio Radical y el Partido Conservador. Y en cambio, el Pacto Histórico aumentó el número de curules en el Congreso.

Este lunes también reafirmaron que la campaña presidencial de Iván Cepeda no aceptará donaciones y que las militancias de otros partidos se aceptaban en la medida en que estuvieran acordes a las políticas sociales de Cepeda.

“La Gerencia Nacional de la Campaña es la única instancia autorizada para recibir y gestionar los recursos financieros, conforme a la ley electoral. Ninguna persona o instancia diferente está autorizada para recaudar o administrar recursos en nombre de la campaña. La Gerencia Nacional coordinará las tareas administrativas, financieras y logísticas necesarias para el desarrollo del proceso electoral en todo el territorio nacional”, se informó.

El objetivo principal a derrotar en esta campaña presidencial es Álvaro Uribe Vélez, coincidieron.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe.
Iván Cepeda y Álvaro Uribe. Foto: Semana.

“Nos dijeron que no podíamos perder el foco de que el enemigo real era Álvaro Uribe y sus políticas neoliberales. Que Paloma Valencia era Uribe y que Juan Daniel Oviedo no tenía nada de inclusión porque siempre había sido de derecha”, narró la fuente.

Dentro de la estrategia de Iván Cepeda se recomendó que los congresistas actuales y electos debían estar siempre con el pueblo y que todas las fotografías publicadas en redes sociales debían ser masivas, siempre con ciudadanos, mujeres y niños. Más allá de ser imágenes producidas, lo importante es que se vea el pueblo, añadió la fuente.

Reiteraron la importancia de las movilizaciones por las principales ciudades del país y la impresión de cinco periódicos hasta el 31 de mayo, tal como ocurrió con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Al cierre de la reunión, a la que no asistieron funcionarios del Gobierno, Iván Cepeda confirmó que no renunciará al Congreso para adelantar su campaña presidencial.