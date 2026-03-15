El presidente Gustavo Petro salió en defensa del candidato presidencial Iván Cepeda, quien presentó su plan de gobierno, el cual generó gran indignación y malestar en gran parte del país por el capítulo que se tituló ‘Medellín y Antioquia no regresarán al pasado’.
En un extenso documento de 433 páginas, el aspirante del Pacto Histórico aseguró que Antioquia se convirtió en “cuna de la parapolítica” y “del terrorismo de Estado”.
Sin embargo, Petro ratificó las palabras de Cepeda, pese a que, en un amplio sector de la sociedad, no solo en el departamento antioqueño, sino también a nivel nacional, generó malestar lo que escribió de la región.
“Al pueblo trabajador del que se enorgullece la élite antioqueña, lo masacraron los paramilitares dirigidos por la narcopolítica de Antioquia; es por eso que Antioquia tiene el mayor número de víctimas de la violencia. Sucede que la gente del Poblado, en buena parte, desconoce las provincias antioqueñas y las víctimas de la violencia, que son de esas mismas provincias”, dijo inicialmente el presidente.
Petro, quien también escribió un extenso texto en su cuenta personal de la red social de X, se refirió a una “burbuja comunicacional que desinforma de Antioquia a los antioqueños”.
“Por eso no es extraño que a un antioqueño le parezca que Antioquia es un idilio del trabajo, que el campesino caficultor es el rey del departamento, pero no es cierto. Las tierras cafeteras las rodean con minería a cielo abierto o por túnel, mientras destruyen sus ríos por el oro ilícito. Sembrar en las riberas del Cauca hoy es imposible. Antioquia desconoce su propia diversidad natural y humana, que es su verdadero tesoro, olvida la historia, olvida que hubo un pueblo negro esclavizado en las minas del oro y olvida a sus descendientes; por eso, en el censo poblacional del gobierno de Duque, desaparece la población negra, sin explicación alguna: 1.600.000 personas que se identificaban como negros desaparecen de la estadística mal hecha”, mencionó el mandatario.
Al pueblo trabajador del que se enorgullece la élite antioqueña, lo masacraron los paramilitares dirigidos por la narcopolítica de Antioquia, es por eso que Antioquia tiene el mayor número de víctimas de la violencia.— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2026
Sucede que la gente del Poblado, en buena parte, desconoce… https://t.co/UPkBfg11wE
El jefe de Estado también se refirió a lo que llamó el inicio del paramilitarismo en Colombia: “Se burlan porque se dice que el paramilitarismo nació en Antioquia, y es verdad: el paramilitarismo nace en Puerto Berrío y se extiende por todo el Magdalena Medio con decenas de miles de campesinos asesinados. El paramilitarismo llena el mapa antioqueño y de allí se expande al Caribe y al resto del país”.
Y agregó: “La ideología paramilitar, o de narcoautodefensa, se impulsa con las convivir, con más de veinte mil armas que disparan contra el propio pueblo antioqueño, y mueren decenas de miles de campesinos cafeteros y mineros y cultivadores de alimentos en Urabá, Bajo Cauca, Nordeste antioqueño, Magdalena Medio; bajando desde San Roque hasta Puerto Berrío, llega la muerte al oriente antioqueño y asesinan a los dirigentes del movimiento cívico regional, y matan defensores de derechos humanos y fiscales que investigan, y se impone el silencio comunicacional bajo discursos de extrema derecha”.
En su escrito también resaltó lo que ha hecho su Gobierno para cambiar la percepción de Antioquia ante el mundo: “Cambiar a Antioquia es una verdadera empresa que comienza por el reconocimiento de su diversidad étnica y por el reconocimiento de casi centenares de miles de víctimas de la violencia. No reconocer la violencia y las víctimas es un absurdo de extrema derecha irracional, es negacionismo de alto nivel. Las juventudes antioqueñas diversas deben liberarse, ellas mismas, de la burbuja comunicacional y comenzar el restablecimiento de la agricultura, la industria y la cultura verdadera de Antioquia. Creo que mi gobierno ha ayudado como ninguno a restablecer las condiciones de la industrialización, y el ejemplo son las confecciones antioqueñas que reviven por nuestra política arancelaria y contra el contrabando”.