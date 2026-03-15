El presidente Gustavo Petro salió en defensa del candidato presidencial Iván Cepeda, quien presentó su plan de gobierno, el cual generó gran indignación y malestar en gran parte del país por el capítulo que se tituló ‘Medellín y Antioquia no regresarán al pasado’.

En un extenso documento de 433 páginas, el aspirante del Pacto Histórico aseguró que Antioquia se convirtió en “cuna de la parapolítica” y “del terrorismo de Estado”.

Iván Cepeda genera malestar tras asegurar que Antioquia se convirtió en “cuna de la parapolítica” y “del terrorismo de Estado”

Sin embargo, Petro ratificó las palabras de Cepeda, pese a que, en un amplio sector de la sociedad, no solo en el departamento antioqueño, sino también a nivel nacional, generó malestar lo que escribió de la región.

“Al pueblo trabajador del que se enorgullece la élite antioqueña, lo masacraron los paramilitares dirigidos por la narcopolítica de Antioquia; es por eso que Antioquia tiene el mayor número de víctimas de la violencia. Sucede que la gente del Poblado, en buena parte, desconoce las provincias antioqueñas y las víctimas de la violencia, que son de esas mismas provincias”, dijo inicialmente el presidente.

Texto tomado del programa de gobierno de Iván Cepeda en la página 330. Foto: Captura de pantalla

Petro, quien también escribió un extenso texto en su cuenta personal de la red social de X, se refirió a una “burbuja comunicacional que desinforma de Antioquia a los antioqueños”.

“Por eso no es extraño que a un antioqueño le parezca que Antioquia es un idilio del trabajo, que el campesino caficultor es el rey del departamento, pero no es cierto. Las tierras cafeteras las rodean con minería a cielo abierto o por túnel, mientras destruyen sus ríos por el oro ilícito. Sembrar en las riberas del Cauca hoy es imposible. Antioquia desconoce su propia diversidad natural y humana, que es su verdadero tesoro, olvida la historia, olvida que hubo un pueblo negro esclavizado en las minas del oro y olvida a sus descendientes; por eso, en el censo poblacional del gobierno de Duque, desaparece la población negra, sin explicación alguna: 1.600.000 personas que se identificaban como negros desaparecen de la estadística mal hecha”, mencionó el mandatario.

El jefe de Estado también se refirió a lo que llamó el inicio del paramilitarismo en Colombia: “Se burlan porque se dice que el paramilitarismo nació en Antioquia, y es verdad: el paramilitarismo nace en Puerto Berrío y se extiende por todo el Magdalena Medio con decenas de miles de campesinos asesinados. El paramilitarismo llena el mapa antioqueño y de allí se expande al Caribe y al resto del país”.

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Y agregó: “La ideología paramilitar, o de narcoautodefensa, se impulsa con las convivir, con más de veinte mil armas que disparan contra el propio pueblo antioqueño, y mueren decenas de miles de campesinos cafeteros y mineros y cultivadores de alimentos en Urabá, Bajo Cauca, Nordeste antioqueño, Magdalena Medio; bajando desde San Roque hasta Puerto Berrío, llega la muerte al oriente antioqueño y asesinan a los dirigentes del movimiento cívico regional, y matan defensores de derechos humanos y fiscales que investigan, y se impone el silencio comunicacional bajo discursos de extrema derecha”.

En su escrito también resaltó lo que ha hecho su Gobierno para cambiar la percepción de Antioquia ante el mundo: “Cambiar a Antioquia es una verdadera empresa que comienza por el reconocimiento de su diversidad étnica y por el reconocimiento de casi centenares de miles de víctimas de la violencia. No reconocer la violencia y las víctimas es un absurdo de extrema derecha irracional, es negacionismo de alto nivel. Las juventudes antioqueñas diversas deben liberarse, ellas mismas, de la burbuja comunicacional y comenzar el restablecimiento de la agricultura, la industria y la cultura verdadera de Antioquia. Creo que mi gobierno ha ayudado como ninguno a restablecer las condiciones de la industrialización, y el ejemplo son las confecciones antioqueñas que reviven por nuestra política arancelaria y contra el contrabando”.