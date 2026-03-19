Inesperada reunión entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Iván Cepeda: estos son los detalles

Fuentes de alto nivel del Gobierno nacional le confirmaron a SEMANA que se llevó a cabo una reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Encuentro que, según logró confirmar SEMANA, se llevó a cabo el martes 17 de marzo en la Casa de Nariño. En una primera parte de la reunión estuvo presente el ministro del Interior, Armando Benedetti.

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Esa reunión, de la que pocos detalles se conocen ni los temas que se abordaron, ya que fue a puerta cerrada, se dio en medio de fuertes cuestionamientos al presidente Gustavo Petro, por una supuesta participación en política.

Inclusive, el pasado viernes 13 de marzo, el jefe de Estado sostuvo otra inusual reunión con la bancada del Pacto Histórico. Allí se hablaron temas legislativos y la necesidad de seguir avanzando en las reformas sociales que impulsa la administración de Gustavo Petro.

Uno de los funcionarios que habló de ese encuentro fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, por medio de su cuenta personal de X: “Junto al presidente @petrogustavo recibimos en la Casa de Nariño a las y los congresistas electos del Pacto Histórico el pasado 8 de marzo. Más que una reunión de trabajo, fue un encuentro donde los felicitamos por el triunfo y les deseamos éxitos en este nuevo reto que el pueblo les encomendó en las urnas”.

No obstante, y frente al encuentro entre Petro y Cepeda, aún la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño no ha entregado un parte oficial; tampoco se ha pronunciado el candidato a la presidencia Iván Cepeda.

Entretanto, uno de los fuertes cuestionamientos que ha recibido Petro por una eventual participación en política se derivó de un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, en el que lanzó un agudo dardo contra Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia.

“Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro”.

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También expresó: “Oigan, aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá; aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece”.

“Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”, recalcó.