Abelardo de la Espriella respondió al pedido de unidad de Uribe para derrotar a Cepeda: “Aquí caben todos los que estén en la lucha”

En un trino, Abelardo de la Espriella respondió a las reflexiones del expresidente Álvaro Uribe sobre la posible unión de la derecha. El exmandatario había dicho: “Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda, que significa consolidación del poder narcoterrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas, etc.“.

Ante ese mensaje, de la Espriella escribió: “Desde que inicié el trasegar político, hace siete meses, lo dije: aquí los únicos enemigos son Petro y Cepeda”.

El expresidente Uribe había trinado en el mismo sentido: “La continuidad perversa de Petro y Cepeda, que significa reemplazar la alianza público-privada de la Constitución de 1991 por la imposición del estatismo. Petro y Cepeda significan reducir el empleo al ‘rebusque callejero’ o a la esclavitud burocrática. Petro y Cepeda significan anulación de la creatividad del individuo”.

El candidato dejó claro que su intención no es sumarse a ninguna otra candidatura, por ahora. “Yo represento a los que NUNCA hemos gobernado y NUNCA hemos defraudado al Pueblo y en esa cruzada, en segunda vuelta, seguiré repitiendo mi mantra: UNIDAD para derrotar a Cepeda y Petro. De mi parte, la UNIDAD está asegurada; siempre he dicho: ‘aquí caben todos los que estén en la misma lucha’“.

“Lo único que me gusta de esa coalición es Uribe”

El candidato habló con SEMANA en una entrevista con el director, Yesid Lancheros. En esa conversación, De la Espriella se refirió a la candidatura de Paloma Valencia, luego de su victoria en la Gran Consulta por Colombia.

“La doctora Paloma Valencia es una competidora, tiene todo mi respeto, nunca la voy a atacar, nunca la voy a agredir, pero hay que hacer precisiones. Y no porque gente de ella me agreda —no creo que ella los mande—; por ejemplo, esto parece menor, pero es importante porque de aquí hacia allá nunca ha habido una agresión de nadie cercano a mí. Su cuñado, el señor Juan Carlos Pastrana, todos los días me ataca; no por eso pienso yo que Paloma le manda”, aseguró.

“Paloma es una mujer decente, honesta, seria, es una mujer que se ha enfrentado al régimen, pero ella ofrece algo completamente distinto a nosotros, lo cual también es respetable en democracia, porque ella quiere aliarse con todos los partidos, está recibiendo a todo el mundo, están llamando a todos los políticos en todas las regiones. De eso se trata la democracia, ella tiene una visión diferente a la de nosotros”, agregó, al indicar que él, por ejemplo, desiste de recibir apoyo de partidos políticos tradicionales. “Quien negocia con el demonio termina enredado”, agregó.

Al final, De la Espriella dijo que tantos líderes políticos sumados en el ejercicio de esa consulta van a generar rupturas y que “lo único que me gusta de esa coalición es Uribe; de resto, tengo mis dudas”.