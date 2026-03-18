Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo anuncian que irán a primera vuelta sin apoyo de partidos políticos: “Quien negocia con el demonio, termina enredado”

A pocos días de las elecciones presidenciales, los candidatos siguen destapando sus cartas. Es el caso del aspirante Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial Juan Manuel Restrepo, quienes anunciaron en El Debate de SEMANA que llegarán a primera vuelta con una candidatura independiente, sin el apoyo de los partidos políticos.

De hecho, De la Espriella reveló que algunos políticos han llegado a tocar la puerta de su campaña, pero que les ha dicho que no les interesa.

“Aquí no hemos recibido financiación de los grandes grupos económicos y de poder, no conectamos con las prácticas de la vieja política, que es la que nos ha traído hasta acá. Y yo quiero ser completamente claro. Yo sé que dentro de los partidos hay gente seria y que comparte los mismos principios y valores fundacionales que nosotros, pero hay otra gente impresentable. Entonces, ¿cómo hace uno para recibir a todos los partidos, o a algunos partidos, cuando tienen en sus filas a gente que ha sido cómplice del Gobierno de Gustavo Petro en la destrucción de Colombia? Esa es una falta de coherencia terrible que yo no estoy dispuesto a asumir”, dijo De la Espriella en El Debate.

Además, el candidato presidencial rechazó que algunos partidos han terminado respaldando a políticos que han estado involucrados en varios escándalos.

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“Mucha gente que aparece en otras campañas ha venido a tocar la puerta aquí y no se les ha abierto. Yo no estoy dispuesto a negociar mis principios, mi independencia. Yo hice la alianza que tenía que hacer, que es con el pueblo colombiano. Esto es con la gente, no con la vieja política, esto es con el pueblo colombiano”, agregó.

De la Espriella también fue enfático en decir que su intención no era atacar a ningún político. De hecho, no especificó quiénes habían ido a tocar la puerta de su campaña.

“No hay forma de transformar este país si se pertenece a la rosca política, si se está rodeado de los mismos políticos y politiqueros que nos trajeron a esta situación. Si tú estás fletado con los grandes grupos de poder, tú no puedes ser independiente. Yo me mantengo independiente, en coherencia”, señaló el candidato presidencial.

Por su parte, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, recalcó que el hecho de no recibir en la campaña el apoyo de los partidos políticos genera al final más ventajas que riesgos.

“Cuando uno es coherente, en que no va a llegar con los mismos de siempre, de la misma manera de siempre, sino que va a llegar con la forma en donde garantiza la coherencia con los principios y sus formas de actuación, pues yo creo que le está enviando un mensaje al pueblo colombiano”, aseveró Restrepo en El Debate.

En una nueva intervención en El Debate, De la Espriella indicó que eso de “sumar por sumar” políticos en una campaña era algo que no compartía.

“Eso sale mal. Quien negocia con el demonio, termina enredado. Nosotros no vamos a ceder nuestros principios. Yo estoy con un hombre [José Manuel Restrepo] que comparte mis mismos principios y valores fundacionales”, insistió De la Espriella.