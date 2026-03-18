Abelardo de la Espriella limita aportes económicos a su campaña: “No se puede ser independiente cuando otro te financia”

Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, hablaron en El Debate de SEMANA sobre el panorama político que hay de cara a las elecciones de 2026.

Según las encuestas, el abogado y el exministro tienen grandes posibilidades de pasar a la segunda vuelta y hasta de ganar, lo que los convertiría en los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño.

Por lo mismo, hay muchos interrogantes sobre todo lo que rodea la campaña; una de las principales preguntas es cómo se está financiando. De la Espriella acabó con las especulaciones y explicó todo.

José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Foto: GETTY IMAGES

“Nosotros no vamos a recibir recursos ni de personas naturales, ni de personas jurídicas. Lo que se ha invertido para recoger las firmas se ha reportado”, dijo.

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El jurista dejó en claro que no recibirá dinero de absolutamente nadie, sino que él está poniendo su patrimonio personal y la reposición de votos como garantía para que tres bancos sean los encargados de entregarles los recursos.

“Eso no es un regalo, es un negocio por el cual se pagan intereses. Esto es distinto a recibir aportes; son dos cosas diferentes. (…) Se hace un negocio con los bancos y se les paga su plata, no están regalando nada”, señaló.

Además, explicó que se tendrá una auditoría internacional que se encargará de verificar cada peso que ingrese a la campaña y sus movimientos. “Se tendrá una cuenta única en la que nadie podrá consignar un solo centavo”, apuntó.

“Esta va a ser la campaña más clara y transparente de la historia colombiana porque no se puede ser independiente cuando otro financia, cuando todo el mundo pone plata y los políticos de siempre meten la mano”, agregó.

De igual manera, afirmó que su campaña será “supremamente económica”, ya que el objetivo de conseguir el apoyo y el fervor de los ciudadanos poco a poco lo han ido logrando.

Incluso, reveló que varias personalidades políticas tradicionales y que apoyaron al Gobierno Petro se les han acercado para intentar entrar, pero siempre han recibido una respuesta negativa.

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Además, puso de ejemplo cómo otros precandidatos en muchas oportunidades han gastado millonadas y a la final no logran la victoria. “Estas personas no conectaron con el pueblo colombiano”, sostuvo.

“La situación de nosotros es diferente y vamos a honrar el compromiso de no recibir aportes de nadie, ni de personas naturales ni de personas jurídicas. (…) No nos gastaremos un peso más allá de lo que ordena la ley electoral”, complementó.

Por su parte, José Manuel Restrepo mencionó que esto demuestra que lo que tienen es una campaña “genuina” y en la que solo hay personas independientes.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Todo esto, según él, los ayudará a tener autonomía en cada una de las decisiones que se tomen en un posible gobierno, si es que llegan a ganar las elecciones.

“Esta es una campaña que llega a todos. (…) La característica es la de una campaña genuina que esté en beneficio de la ciudadanía, con total independencia y con un compromiso que garantizará la mejor política pública en beneficio de los colombianos”, dijo.