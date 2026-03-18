El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a las candidaturas presidenciales de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes han tenido puntos comunes en su agenda política.

El líder del Centro Democrático aseguró que se deben construir condiciones para ese eventual paso electoral y habló de los llamados que han hecho los ciudadanos en medio del desarrollo de esta contienda presidencial.

“Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones”, expresó el exmandatario, quien acompaña a la senadora Valencia en sus recorridos de campaña por el país.

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Uribe Vélez puso sobre la mesa los puntos por los que la ciudadanía ha reclamado que se dé esa articulación entre la candidatura resultante de la Gran Consulta por Colombia y la del abogado que entra por primera vez a la política electoral.

“Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda, que significa consolidación del poder narcoterrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas”, escribió.

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A renglón seguido, habló de las implicaciones que tendría una administración de Iván Cepeda en el país. La “continuidad perversa de Petro y Cepeda, que significa reemplazar la alianza público-privada de la Constitución de 1991 por la imposición del estatismo. Petro y Cepeda significan reducir el empleo al ‘rebusque callejero’ o a la esclavitud burocrática. Petro y Cepeda significan anulación de la creatividad del individuo”, comentó el exmandatario.

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El expresidente invitó a que “Colombia gane con libertad y bienestar colectivo” las elecciones presidenciales de este 2026. Para la primera vuelta, que se llevará a cabo este 31 de mayo, tanto Valencia como De la Espriella están en los primeros lugares de las encuestas y se perfilan como opciones que pasarían a la segunda vuelta para competir contra Iván Cepeda.