La senadora y candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, advirtió que el Gobierno de Gustavo Petro sacó un decreto que le estaría entregando el manejo de las compañías privadas a los sindicatos del país.

Se trata del decreto número 0234 de 2026 del Ministerio de Trabajo, a cargo de Antonio Sanguino, documento que modifica el reglamento único del sector trabajo que había emitido en 2015.

“El Gobierno sacó un decreto que prácticamente le entrega el manejo de las empresas a los sindicatos. Van a tener acceso a toda la información financiera de la compañía y a los secretos empresariales“, alertó la congresista del Centro Democrático.

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Son varios los puntos de ese decreto presidencial. Uno de estos es que los trabajadores estarán obligados a pagar la cuota sindical sin importar si estos están o no afiliados a esas agremiaciones.

“Esto va a acabar con el sector productivo. Los sindicatos se van a apoderar de las empresas”, consideró Valencia. Con la expedición de ese documento, las empresas, además, quedarán cobijadas por acuerdos sindicales por sectores.

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A partir de esa normativa se realizarán negociaciones sindicales por sectores de la economía o por grupos de empresas, mesas en las que se acordarán medidas de obligatorio cumplimiento para todas las compañías que agrupen ese sector.

“Esto llevará a la quiebra inminente a más de una empresa. Es absurdo que impongan exigencias sindicales por sectores sin tener en cuenta las condiciones de cada compañía”, alertó la senadora de oposición.

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Uno de los artículos de ese decreto establece que las empresas están obligadas a poner a disposición la información sobre su situación económica, aun cuando esta esté relacionada con secretos corporativos.

“Cuando la divulgación pueda perjudicar intereses estratégicos o comprometer secretos empresariales o datos protegidos, su entrega quedará condicionada a acuerdo de confidencialidad, uso exclusivo para la negociación y limitaciones de copia y difusión. La negativa total o parcial deberá ser motivada por escrito”, se lee en el decreto emitido por el Ministerio del Trabajo.

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Otro de los ítems de ese documento reza que las convenciones colectivas tienen libertad de regular las condiciones de trabajo y empleo, así como las relaciones entre ellas, decisiones que serían de obligatorio cumplimiento para los empleadores.

La candidata presidencial advirtió que con ese decreto “todos los trabajadores deberán pagarle la cuota a los sindicatos, así no hagan parte de esas organizaciones. Como todas las empresas quedarán cobijadas por convenciones sindicales por sectores, todos los trabajadores deberán pagar. El Gobierno creó una nueva especie de impuesto para enriquecer a los sindicatos, violando la libertad de los trabajadores que no quieran participar en esas prácticas”.